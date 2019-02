Mauro Icardi s svojo ženo in zastopnico Wando. Foto: EPA

Odlični argentinski napadalec je prejšnji teden v krogu najožje družine in prijateljev praznoval 26. rojstni dan. Njegova žena, ki je hkrati tudi njegova zastopnica, Wanda Nara je na družbenih omrežjih objavila kopico videoposnetkov, na katerih slavljenec odpira darila in se nadvse zabava.

V zasebnem življenju vladata mir in spokojnost. V profesionalnem pa na stadionu Giuseppe Meazza vre kot že dolgo ne. Številni poznavalci italijanskega nogometa so prepričani, da Icardi kariere ne bo nadaljeval v črno-modrem dresu Interja, napovedujejo mu odhod iz Milana ob koncu sezone.

Icardi je bil v zadnjih letih gonilna sila Interja, po odvzemu kapetanskega traku, ki ga zdaj nosi nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović, pa Argentinec še ni oblekel črno-modrega dresa. Foto: EPA

Odvzem kapetanskega traku kaplja čez rob?

Toda, kako se je pravzaprav ta uspešna zgodba ‒ Icardi je v treh od zadnjih štirih sezon za Inter vselej dosegel vsaj 20 zadetkov in postal ljubljenec navijačev ‒ lahko tako sfižila? Številni s prstom kažejo na Wando, ki je s svojimi izjavami dvignila veliko prahu in lastnoročno uničila ekipni duh v slačilnici. Nazadnje se je obregnila ob moževe soigralce, za katere meni, da so premalo kakovostni. "Bolj kot novo pogodbo s klubom si želim, da bi Inter ekipo okrepil z nekom, ki bi bil mojemu možu sposoben podati vsaj pet dobrih podaj na tekmo," je dejala v italijanski pogovorni oddaji Tiki Taka, s tem pa ‒ razumljivo ‒ razburila igralce, vodstvo kluba in navijače. Negativnost okrog Icardija je privedla tudi do tega, da mu je vodstvo odvzelo kapetanski trak in ga dodelilo nekdanjemu slovenskemu reprezentančnemu vratarju Samirju Handanoviću. Odtlej Icardi ni več oblekel Interjevega dresa.

Odločitev smo sprejeli v dobro kluba. Okrog Maura kroži veliko neprijetnih stvari, ki se morajo končati. Vse to je temu klubu v sramoto. Luciano Spalletti, trener Interja

Spaletti: Odločitev sprejeta v dobro kluba

Interjev trener, Luciano Spalletti, ki je v preteklosti požel veliko kritik na svoj račun ‒ navsezadnje se je znašel v nemilosti navijačev Rome, ko je pred leti klubski legendi Francescu Tottiju namenjal vse manj igralnega časa ‒, je poudaril, da je bila odločitev glede kapetanskega traku težka. "Vsi se zavedamo, koliko zdaj že nekdanji kapetan pomeni naši ekipi. Odločitev smo sprejeli v dobro kluba. Okrog Maura kroži veliko neprijetnih stvari, ki se morajo končati. Vse to je temu klubu v sramoto," je dejal 59-letni italijanski strateg, ki črno-modre iz modne prestolnice sveta vodi od leta 2017. Klubski izvršni direktor Giuseppe Marotta je dodal, da kapetanskega traku Icardiju niso odvzeli zaradi enega dogodka, temveč zaradi daljšega obdobja neprofesionalnega obnašanja.

Wanda Nara naj ne bi zastopala najboljših interesov svojega moža. Foto: EPA

Dokler ne bo kapetan, ne bo igral

V italijanskem časniku Corriere della Sera so med drugim zapisali, da Argentinec za klub ne bo več nastopil, dokler mu ne vrnejo kapetanskega traku. Vsega imajo dovolj tudi najzvestejši privrženci Interja, ki so na tekmi kluba s Sampdorio razvili transparent, na katerem so Icardiju jasno dali vedeti, da njegovega obnašanja ne bodo trpeli.

Spremljajo ga pri Juventusu

Icardi, čigar cena na nogometni tržnici je v zadnjih treh letih skokovito zrasla in se zdaj giblje okrog 100 milijonov evrov, ima pogodbo z Interjem sklenjeno do 30. junija 2021. Kot kaže, je v interesu obeh strani, da nogometaš najde novega delodajalca. Italijanski mediji poročajo, da ga že dlje časa spremljajo ogledniki Juventusa, a Interjev predsednik Steven Zhang svojega napadalca ne želi prodati neposrednemu tekmecu. Icardi naj bi sicer v obstoječi pogodbi imel tudi klavzulo, ki mu za 120 milijonov evrov odškodnine dovoljuje prestop v tuji nogometni klub.

Pozivi, naj zamenja zastopnico, neuslišani

Medtem so dobro obveščeni viri blizu napadalca italijanskim medijem razkrili, da so pri Interju nezadovoljnemu napadalcu že večkrat predtem svetovali, naj zamenja svojo zastopnico, saj mu ta po njihovem mnenju bolj škoduje kot koristi, a Icardi svoji ženi ostaja zvest. Med drugim naj bi dejal, da ga bo žena zastopala do konca kariere.