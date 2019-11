Fotografija je arhivska. Foto: www.alesfevzer.com

Razlogi za kazni so pri vseh podobni, povezani z navijači, prižiganjem bakel in žaljivim skandiranjem. Pri vseh treh so pri NZS-ju pri izreku kazni upoštevali tudi predkaznovanost.

Podobno obnašanje navijačev bo Triglav, pri katerem so kot olajševalno okoliščino upoštevali pisno izjavo kluba, stalo 550 evrov, igralec tega kluba Žan Kumer je po rdečem kartonu na tekmi z Domžalami dobil dve tekmi prepovedi igranja.

V soboto se bo sicer nadaljevalo državno prvenstvo, v 19. krogu se bo prvouvrščena Olimpija pomerila z Bravom, drugouvrščeni Maribor pa s Triglavom. Na TV SLO 2 in MMC-ju si boste lahko v soboto ob 13.50 ogledali tekmo Celje – Mura.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 19. krog

Sobota ob 13.00:

CB24 TABOR SEŽANA – ALUMINIJ

Ob 13.50:

CELJE – MURA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob 16.55:

MARIBOR – TRIGLAV

Nedelja ob 13.00:

BRAVO – OLIMPIJA

Ob 15.00:

DOMŽALE – RUDAR