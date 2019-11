Rok Kronaveter je bil v Kidričevem med najboljšimi na igrišču. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani imajo pred Mariborčani še vedno dve točki prednosti, zalet pa je po porazu v derbiju izgubil Aluminij, ki za Olimpijo zaostaja za pet točk. Zdrs Mure v Sežani, kjer so Prekmurci le remizirali, pomeni, da je zaostanek varovancev Anteja Šimundže že sedem točk.

Vodilna Olimpija v Celju zmagala s 3:1

Najlažji spored v zadnjih dveh krogih ima Maribor, ki bo v soboto najprej gostil Triglav, nato pa v zadnjem krogu, 4. decembra odhaja v Velenje k zadnjeuvrščenemu Rudarju. Olimpijo v nedeljo čaka mestni obračun z Bravom, 4. decembra pa v Stožicah pred kamerami TV SLO gosti Domžale.

Olimpija si je v Celju z dvema hitrima goloma Mackyja Bagnacka in prvega strelca lige Anteja Vukušića (15 golov) tlakovala pot do zmage, ki pa v nadaljevanju ni bila samoumevna. Že po šestih minutah je bilo 2:0 in če bi v 19. minuti Vukušić izkoristil "smrtno priložnost" bi bilo nadaljevanje bržkone brez težav. Tako pa so se Celjani vrnili. V 39. minuti je za priključek zadel drugi strelec lige (12) Dario Vizinger, ki bi lahko tik pred koncem polčasa tudi izenačil, a se je izkazal vratar zmajev Nejc Vidmar. Dvome o zmagovalcu je na začetku drugega dela odpravil Luka Menalo s sedmim golom v sezoni.

Maribor zadal Aluminiju prvi domači poraz

"Težka in pomembna tekma ter zaslužena zmaga. Vesel sem, da so igralci odigrali lepo tekmo, večino časa smo dominirali in zasluženo zmagali. Imamo težavo, saj smo sposobni hitro povesti, nato pa se začne malo nonšalance in ekipe nas kaznujejo. Če bi bili pravi vseh 90 minut, potem je to to, kar si želim," je za klubsko spletno stran povedal trener Olimpije Safet Hadžić.

Ta je po zaslugi Vukušića dobil tudi stavo, saj je pred sezono z novinarji stavil, da bo hrvaški napadalec v sezoni zabil 15 golov. To mu je uspelo že na 18. tekmi. "Veseli me, da sem pomagal trenerju dobiti stavo, o kateri se govori že vse od mojega prihoda, najpomembneje pa je, da smo zmagali na težkem gostovanju, osvojili tri točke in ostali na vrhu lestvice. Na začetku bi morali doseči še en gol za 3:0 in tekma bi se odvijala nekoliko drugače. Nasprotniki do svojega zadetka praktično niso prišli do naših vrat," je povedal Vukušić.

Milanič: Odigrali smo super tekmo

Maribor je v pestri tekmi v Kidričevem z 2:0 ugnal Aluminij in ekipi iz "šume" prizadejal prvi domači poraz v prvenstvu. Strelca sta bila Luka Zahović v 4. in Amir Dervišević v 57. minuti.

"Odigrali smo super tekmo, zelo sem zadovoljen. Zavedali smo se, na kako težkem gostovanju smo. Bili smo zbrani, postavili smo se odlično. In tudi v pravih trenutkih zabili. Na koncu zgleda, kot da bi bil rezultat lahko višji glede na priložnosti, ki smo jih imeli, vendar je bila predstava v celoti zelo dobra. V drugem polčasu smo popravili izhode, ko smo žogo odvzeli. To je v prvem polčasu škripalo, saj smo imeli manj prostora," je tekmo ocenil trener Maribora Darko Milanič.

"Žal mi je za zamujene priložnosti. Nismo dobro vstopili v tekmo in Maribor nas je takoj kaznoval. Gre za kakovostno ekipo, ki bo izkoristila tako darilo. Zatem smo poskušali, igrali in si ustvarjali priložnosti. Na žalost žoga ni hotela v mrežo. Čestital bi svojim fantom, res so se trudili in garali, vendar Maribor se zna braniti. Že od samega začetak so se tako postavili in potem je težko prebiti bunker, " je povedal trener Aluminija Slobodan Grubor.

18. krog

ALUMINIJ - MARIBOR 0:2 (0:1)

2.000; Zahović 4., Dervišević 57.

CB24 TABOR SEŽANA - MURA 1:1 (0:0)

400; Sikimić 68./11-m; Šušnjara 54.

BRAVO - RUDAR 2:1 (1:1)

500; Nukić 7./11-m, Đajić 68.; Kuzmanović 10.

DOMŽALE - TRIGLAV 3:0 (2:0)

400; Jakupović 32., 36., 78.

RK: Kumer 72./Triglav

CELJE - OLIMPIJA 1:3 (1:2)

1.200; Vizinger 39.; Bagnack 3., Vukušić 6., Menalo 67.

19. krog

Sobota ob 13.00:

CB24 TABOR SEŽANA - ALUMINIJ

Ob 13.50:

CELJE - MURA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob 16.55:

MARIBOR - TRIGLAV

Nedelja ob 13.00:

BRAVO - OLIMPIJA

Ob 15.00:

DOMŽALE - RUDAR

20. krog

Sreda, 4. decembra, ob 13.00:

CB24 TABOR SEŽANA - CELJE

Ob 15.45:

ALUMINIJ - TRIGLAV

Ob 17.55:

RUDAR - MARIBOR

Ob 20.15:

OLIMPIJA - DOMŽALE

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Četrtek, 5. decembra, ob 17.00:

MURA - BRAVO