Prosinečki odstopil po grenkem porazu BiH-a v Armeniji

Zvečer derbi Švedska - Norveška

Jerevan - MMC RTV SLO

Henrik Mhitarjan in soigralci se veselijo prestižne zmage na stadionu Vazgena Sargsjana. Foto: Reuters

Nogometaši Bosne in Hercegovine so doživeli nepričakovan poraz v Armeniji. Henrik Mhitarjan je dvakrat zadel za zmago s 4:2 in selektor Robert Prosinečki je po tekmi odstopil.