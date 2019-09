Besart Abdurahimi v dresu reprezentance Severne Makedonije. Foto: EPA

Krilni napadalec je za makedonsko izbrano vrsto zbral 12 nastopov, v svoji karieri pa je osvojil naslov državnega prvaka Kazahstana in Makedonije. Kariero je začel v NK-ju Zagreb, od koder ga je pot vodila v Izrael v Hapoel Tel Aviv, nato pa belgijski Lokeren, albanski Partizani in romunski Hermannstadt. V času igranja za belgijski Lokeren je bil posojen še v Astano, Osako in Škendijo.

"Srečen sem, da mi je uspelo priti v to sredino. Dal bom vse od sebe, da ekipi pomagam pri doseganju zastavljenih ciljev. Sistem igre sem spoznal na pripravljalni tekmi proti Istri. Všeč mi je način igre Brava, dobro pa smo se ujeli tudi s trenerjem in igralci," je ob podpisu enoletne pogodbe povedal novopečeni član Brava, ki z ekipo trenira že dober teden dni.