Borut Arlič je bil gost v studiu TV Maribor. V Kidričevo se je preselil maja letos. Predtem je deloval v Celju, leto in pol (do oktobra 2017) je bil poslovni direktor Olimpije, nato pa še tehnični direktor Krškega. Foto: MMC RTV SLO

Športni direktor Aluminija Borut Arlič je bil gost v studiu TV Maribor, v pogovoru je podrobneje opisal uspešno zgodbo šumarjev. Z njim se je pogovarjal Matej Korošec.

Aluminij je nekoč veljal za valilnico nogometašev. Kako je s tem danes, ko posega po vrhu lestvice?

Še vedno smo valilnica igralcev. Vsaj polovica igralcev prve ekipe je iz Kidričevega oziroma okolice. To ima zelo malo ekip v Sloveniji. Seveda si vsi želimo, da bi bilo tako tudi v prihodnje, vendar je realnost takšna, da vedno to ni mogoče zaradi takšnih ali drugačnih situacij. Usmeritev kluba je taka, da želimo v klub pripeljati čim več mladih igralcev iz širše okolice in jim ponuditi ene izmed boljših pogojev za treninge in s tem prehod v člansko kategorijo.

Kako je z nakupi mladih nogometašev, ki jih morda v klub lahko pripeljete po nižji ceni? Kako srečno roko ste imeli pri izboru moštva?

To, da bi bili mladi igralci cenovno ugodnejši, ne drži vselej. Včasih so še dražji. Boljši mladi igralci, ki jih ni pretirano veliko, imajo sklenjene pogodbe z na papirju boljšimi klubi in boljšo finančno konstrukcijo. Zato jih je zelo težko pripeljati. Naš proračun za člansko ekipo je sorazmerno zelo majhen, prepričan sem, da med manjšimi v slovenski ligi. Zato je še pomembneje, da delamo čim manj napak. Preden pripeljemo kogar koli, res preverimo vse, kar lahko. Na koncu se seveda pogovorimo z igralcem in mu natančno razložimo, zakaj ga želimo pripeljati. Za zdaj smo imeli pri tem srečno roko. Vsi, ki so prišli, so upravičili zaupanje.

Ko je prejšnji trener Oliver Bogatinov odšel po nove izzive v mladinsko šolo Maribora, je bila težava pripeljati novega trenerja? Ali je Aluminij že ime, ki vleče tudi trenerje?

Dejstvo je, da je na trgu ogromno trenerjev, dobrih in slabših. Ko smo iskali trenerja, se je zelo hitro razvedelo in smo dobivali klice od vsepovsod. Če smo želeli držati neko rdečo nit, da nadaljujemo delo, ki ga je zastavil Bogatinov in tudi že prejšnji trenerji ter ob upoštevanju naših finančnih zmožnosti, pa je bil krog zelo ozek. Slobodan Grubor je že prej deloval v klubu in odšel zaradi drugih razlogov, ki niso bili povezani s slabim delom. Na koncu je bila odločitev sorazmerno lahka.

Pa je lahko nadaljevati takšno kontinuiteto? Včasih so mogoče pričakovanja igralcev in navijačev nekoliko drugačna.

To je temeljno vprašanje, na katero poskušamo vsak dan najti odgovor. Zavedamo se, da bo to zelo težko, a iz dneva v dan poudarjamo isto: kot klub se želimo finančno in organizacijsko stabilizirati, na športnem področju pa doseči maksimalno, kar je mogoče. To je naš primarni cilj. Z vsem, kar je nekoliko več, kar recimo dosegamo v tem trenutku, smo zelo zadovoljni. Naredili bomo vse, da ostanemo na tem mestu, ni pa to naš primarni cilj.

Torej ne padate v evforijo. Kako vam uspe v klubu obdržati mirno kri?

Mislim, da je to ena večjih prednosti našega kluba. Vsi si seveda želimo čim več gledalcev, navijaške skupine in da se o klubu čim več piše. Toda pri nas velike medijske pozornosti ni, delamo normalno iz tedna v teden. Naš osnovni cilj je ostati v sredini lestvice in ni pritiska z nobene strani. Trenerji in igralci se lahko osredinijo na svoje delo, zato nam je v tem kontekstu gotovo veliko lažje kot nekaterim tekmecem.

Imate tudi zveste navijače. Kako ohraniti njihovo podporo?

V letošnji sezoni se je obisk zelo povečal. Seveda je to posledica iger in rezultatov, brez tega gotovo ne bi bilo tako. Moramo se zavedati, da je Kidričevo majhno mesto, ima 1.200 prebivalcev. Procentualno imamo v primerjavi z drugimi slovenskimi klubi prepričljivo najboljši obisk. Vsakega navijača smo zelo veseli. Dnevno komuniciramo z njimi prek vseh mogočih kanalov, ponujamo razne ugodnosti, odziv je v zadnjem času zelo zelo dober.

Kako ste zadovoljni z infrastrukturo? Je posluh tudi pri lokalni skupnosti in zaradi dobrih izidov tudi nekoliko boljši pri pokroviteljih?

Kar se tiče infrastrukture, imamo zelo dobre razmere za trening. To se kaže tudi v valilnici talentov. Brez sodelovanja z lokalnim okoljem seveda ne bi šlo. To je še ena prednost. Športov v mestu je zelo malo, zato lahko klub veliko lažje sodeluje z občino in drugimi deležniki. Zelo dobro sodelujemo, upam, da bo tako tudi v prihodnje. Imamo še kar nekaj ciljev, ki bi jih želeli v prihodnjih letih uresničiti ter narediti še več za razvoj našega športa.

Lahko kakšnega od teh ciljev tudi izdate?

Že zaradi zahtev licenciranja moramo postaviti dodatne sedeže, to moramo storiti na začetku naslednjega leta. Nismo se še odločili, ali bomo postavili samo sedeže ali bomo poskušali tudi dograditi pokrito tribuno. Gre za sorazmerno velik finančni vložek, zato bomo o tem še razmislili. Želimo tudi zamenjati dotrajano igrišče z umetno travo, tudi to bomo uredili v prihodnjem letu. V načrtu imamo tudi osvetliti dve igrišči z naravno travo in dograditi slačilnice, predvsem za treninge igralcev iz nogometne šole, da bi tako omogočili prihod še večjega števila igralcev in jim ponudili dobre razmere za trening.