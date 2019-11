Omizje je kot eno glavnih, najbolj vročih imen domačega prvenstva ta hip izpostavilo mladega hrvaškega ofenzivca Mihaela Klepača, ki je v zadnjih tednih v odlični strelski formi.

"Kidričani so potrdili raznovrstnost in kakovost. Proti Muri so se dvakrat vrnili po zaostanku, obakrat z vrhunsko akcijo, to je znak odlične ekipe, za slovenske ligaške razmere vrhunske," pravi Nejedly.

Žoga je okrogla s02e10: Šumari zdaj blestijo še v napadu

"Ja, morda je Aluminij v njem našel še kaj več kot samo novega Luko Štora. Z nekoliko dvignjenim nosom je prišel v Kidričevo, a zdaj igra odlično, tudi v obrambi. Domači fantje, Vrbanec, Petrovič, Janžekovič, so mu nekoliko pristrigli krila, ga nekoliko umirili. Odličen nogometaš, ki je prej bolj kot ne igral v hrvaških nižjih ligah," za 22-letnega krilnega nogometaša iz Našic pravi Boštjan Janežič.

Aluminij je zdaj točkovno izenačen z Mariborom, blizu vodilni trojki na lestvici pa je tudi Mura. "V lanski sezoni je Mura bolje odpirala tekme, v tej sezoni pa jih načeloma bolje končuje, tekma z Aluminijem pa je bila drugačna od pričakovanj tudi po svoji kaotičnosti in vihravosti. Če smo pri Aluminiju govorili o Klepaću, bi pri Muri lahko izpostavili Klemna Pucka, ki se razvija v dobrega levega bočnega branilca. V nedeljo je sploh v prvem polčasu pomagal v napadu, delal višek in bil velik del razloga za Murine nevarne napade po levi," je dodal Jože Pepevnik, ki je v Fazaneriji občutil tudi evforijo domače publike.

"Že obisk tekme proti Aluminiju pove veliko o evforiji med gledalci, a se Ante Šimundža ne pusti povleči v te debate. Ko ga kdaj vprašamo o bitki z Mariborom in Olimpijo, umirja žogo. Lani je dolgo časa govoril o cilju obstanka v ligi, letos pa verjetno tudi zaradi morebitnih negativnih učinkov na svojo ekipo javno ne upa govoriti o boju za visoka mesta. Ne smemo pozabiti, da je velik del Murine ekipe igral v tretji in drugi ligi, tudi Pucko, domačin z Goričkega, Šimundža pa z velikimi izjavami noče vplivati slabo na svoje moštvo."

Na vrhu lestvice je še vedno Olimpija, ki je doma z 2:0 premagala Tabor, veliko prahu pa dviga klubska negotovost pred zimskim premorom. Milan Mndarić je medijem povedal, da so dolgo vi do igralcev poravnani in da je nekaj igralcev tik pred odhodom.

"V izjavah trener Hadžič in predsednik Mandarić nista ravno enotna. Predsednik je med drugim dejal, da branilec Macky Bagnack ni z glavo popolnoma pri stvari, Hadžić pa nogometaša razumljivo zagovarja. Sicer pa je spet nekaj več miru v ekipi, ki o pisarnah in upravi na igrišču ob izplačanih plačah sploh ne razmišlja," pravi Janežić, Nejedly pa o morebitni prodaji kluba dodaja: "Konkretnih informacij ni, previdnost glede na to, kako so se končali dozdajšnji poskusi prodaje, tudi ni odveč."

Gostje so v dobrih 40 minut dolgi oddaji razglabljali tudi o razigranosti mariborskega napada na tekmi z Domžalami in veteranu Jasminu Handanoviću. Pred zadnjima tekmama slovenske reprezentance v tem kvalifikacijskem ciklusu je govor tudi o seznamu Matjaža Keka, prihajajoči stoti tekmi Bojana Jokića v majici z državnim grbom in dogajanju na evropski nogometni sceni, kjer v teh dneh izstopata Liverpool in Bayern.