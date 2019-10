Matic Fink je okrepil desno bočno stran Domžal. Foto: www.alesfevzer.com

Fink je v Domžale prišel kot prosti igralec. Pred odhodom v Turčijo je bil član Interblocka in Olimpije, s katero je pred tremi leti postal državni prvak. V Stožicah je med drugim sodeloval tudi z zdajšnjim trenerjem Domžal Andrejem Razdrhom.

Domžale sicer sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije niso začele po željah in pričakovanjih, po 12 krogih imajo samo deset točk in so na osmem mestu lestvice. Več zadetkov od njih sta prejela le zadnjeuvrščena Triglav in Rudar.

Huda poškoba Alena Kozarja

Kapetan Mure Alen Kozar je zaradi hude poškodbe kolena že končal sezono. 24-letnik bo moral na operacijo, okrevanje bo predvidoma trajalo sedem mesecev, poroča športni dnevnik EkipaSN. Kozar se je poškodoval v 10. krogu, ko je Mura igrala s Celjem. Kozarju je ob ustavljanju Mitje Lotriča obrnilo koleno, že prvi zdravniški pregledi pa so pokazali, da ne gre za nedolžno poškodbo. Operiran bo čez tri teden v Celju.