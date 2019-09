7.000 gledalcev se je zbralo na derbiju v Stožicah. Dež je zagotovo odgnal nekaj nogometnih navdušencev. Foto: www.alesfevzer.com

Mariborčani, ki so po zelo slabem začetku sezone za Ljubljančani zaostajali že sedem točk, so prvič v letošnji sezoni zavzeli vrh lestvice. Zmagali so že šestič zapored. V lanski sezoni je imel Maribor najdaljši zmagoviti niz pet tekem ob koncu jesenskega dela prvenstva (od 4. novembra do 7. decembra).

Darko Milanič je s svojimi izbranci znova na vrhu lestvice. Maribor je v Prvi ligi TS nazadnje šestkrat zapored zmagal ob koncu sezone 2017/18 (od 7. aprila do 5. maja 2018). Foto: www.alesfevzer.com

To je bila prva zmaga vijoličastih na derbijih po lanskem avgustu v Stožicah (0:3). Vmes je trikrat zmagala Olimpija (dvakrat v prvenstvu in finale pokala v Celju), dve tekmi pa sta se končali z delitvijo točk.

Milanič: Tak pritisk je nemogoče izvajati vseh 90 minut

Prvaki že dolgo niso odigrali tako dobre tekme v prvenstvu. Imeli so več priložnosti. V prve pol ure so prevladovali, Olimpija sploh ni zadihala in ni imela nobene priložnosti. Uvodne pol ure bi lahko primerjali z zadnje pol ure proti Ludogorcu, ko so bili Mariborčani blizu skupinskega dela Evropske lige, a je ostalo pri 2:2. Brez evropskih tekem so misli Štajercev usmerjene le v prvenstvo (v Kopru so izpadli iz Pokala Slovenije) in zdaj so ujeli zmagoviti ritem.

"Tak pritisk je nemogoče izvajati vseh 90 minut. To se še ni zgodilo v zgodovini nogometa. Vedno vršimo pritisk na zadnjo linijo tekmeca. Zaradi zelo hitre podlage je bil tekmec negotov in dobili smo energijo. Veliko je odvisno od tekmeca, pomembno je, kakšen izhod ima," je udaren začetek srečanja pojasnil Milanič.

Samozavest Maribora je velika in kljub vrnitvi Olimpije in izenačenju na 2:2 so imeli gostje zadnjo besedo.

V Ljubljani vijoličasti lažje uspejo

Olimpija je na 19 ligaških derbijih, ki jih je odigrala v Stožicah, zmagala le na dveh tekmah. Avgusta 2011 je bila boljša s 4:1, ko je bil trener Dušan Kosić. Takrat so se Mariborčani vrnili iz Glasgowa, kjer so se presenetljivo prvič prebili v Evropsko ligo in niso bili zbrani. Tudi druga zmaga zmajev je stara že pet let in pol. 15. marca 2014 sta za zmago z 2:0 zadela Aleksandar Rodić in Damjan Trifković. Stožice so bile prazne zaradi divjanja navijačev na derbiju dva tedna pred tem.

"Imamo mir in lahko se pripravimo. Imamo izdelan načrt. Ko se ga držimo, je uspeh zagotovljen. Ko smo povedli z 2:0, se nismo držali načrta. Olimpija nas je po desni strani izigrala. V Ljudskem vrtu moramo prevladovati, prevzeti vse niti igre. Olimpija komaj čaka na te trenutke in nas kaznuje. V Stožicah se je lažje postaviti in večkrat tudi lažje pridemo do uspeha," je strateg Maribora razložil recept za neverjetne uspehe Maribora na stadionu, ki so ga odprli pred devetimi leti.

42. tekma, 19. zmaga Maribora 19 zmag Maribora, šest zmag Olimpije in 17 remijev je statistika do zdaj odigranih 42 tekem med vijoličastimi in zeleno-belimi v Prvi ligi TS, odkar so se Ljubljančani leta 2009 vrnili med najboljše.

Šest zadetkov na derbiju Olimpija – Maribor

Luka Zahović je že v 50. sekundi matiral Nejca Vidmarja po sijajni podaji Dina Hotića. Foto: www.alesfevzer.com

Mandarić še nima prvenstvene zmage na derbiju v Stožicah

Predsednik Milan Mandarić se je že veselil dveh naslovov prvaka, na prvo stožensko prvenstveno zmago nad Mariborom pa bo moral še počakati. Zanimivo, da je prav obraten položaj v Ljudskem vrtu, kjer Olimpija blesti. Zadnji naslov si je zagotovila prav z golom Andresa Vombergarja v zadnji minuti 19. maja lani. Lani je dobila oba derbija v Ljudskem vrtu (1:2 in 0:3), pred dvema mesecema pa je bilo 0:0, čeprav je kar 79 minut igrala le z deseterico.

Mitrovića in Kronavetra ni zmotilo zmerjanje navijačev

V središču dogajanja sta bila Nemanja Mitrović in Rok Kronaveter, ki sta pustila neizbrisen pečat v Ljubljani. Mitrović je v 55. minuti v kazenskem prostoru za dres povlekel Mirala Samardžića in Ante Vukušić je z bele točke izenačil.

"Z Mitrovićem in Kronavetrom sem se seveda pogovarjal pred tekmo. Vedel sem, da ju nič ne bo zmotilo. Ne vidim velikih težav, če te gostujoči navijači zmerjajo. Dobro sta to zdržala. Mitrović postaja vodja obrambe. Odigral je solidno tekmo, moram pa si pogledati posnetek, zakaj je povlekel Samardžića pri enajstmetrovki," je poudaril Milanič.

"Krone" ni zamenjal, ker je bil odločilen

"Nisem hotel zamenjati Kronavetra, ker je bil odločilen na igrišču. Na prejšnji tekmi sem ga pri našem vodstvu hotel spočiti," je bil zelo vesel 51-letni Izolan. Poudaril je tudi, da je že tretjič zapored slišal pohvale s tribun. Viole so vzklikale njegovo ime po koncu tekme.

Hadžić priznal, da si je Maribor zaslužil zmago

Hadžić je bil strup za Maribor v zadnjem letu in tudi tokrat mu je uspelo dvigniti igralce po zaostanku z 0:2.

"Maribor je v uvodnih 20 minutah zares odigral kakovostno. Unovčili so naše napake. Res smo bili slabi na začetku, lovili smo se. Uspelo nam je obrniti potek dogajanja in izenačili smo, a na koncu si je Maribor zaslužil zmago," je razmišljal strateg Olimpije.

Safet Hadžić je doživel prvi poraz na derbijih. Čutil je, da se lahko zgodi kakšna napaka, zato je v zadnjih minutah skušal umiriti igro. Foto: www.alesfevzer.com

Ni iskal izgovorov po napaki Vidmarja

Ključna je bila 93. minuta, ko je Eric Boakye podal nazaj do Nejca Vidmarja. Vratar Olimpije je neugodno žogo na spolzkem igrišču skušal zaustaviti s stegnom, a se je odbila nekaj metrov naprej. Pritekel je Kronaveter in dosegel odločilni zadetek.

"Nekateri trenerji branijo igralce. Odkrito sem povedal, da vratar nikoli ne sme delati tega. V zadnji minuti se tega ne sme početi. To je nedvomno velika napaka Vidmarja," ni prav nič ovinkaril Hadžić.

Maribor kaznuje vsako napako tekmeca

Pri izidu 2:2 je večkrat miril igralce. Zavedal se je, da je treba vzeti tudi točko in ne brezglavo kreniti v napad po zmagoviti zadetek, saj je Maribor v zelo dobri dnevni formi.

"Maribor moraš razbiti s kakovostno igro, na silo ne bo šlo. Zelo je nevaren, zato sem skušal umiriti igro pri izidu 2:2, saj sem vedel, da lahko na koncu doživimo poraz. Točno to se je tudi zgodilo po naši neumnosti. Maribor kaznuje vsako napako tekmeca. Dolgo so skupaj, delajo po istem sistemu, zelo so uigrani. Zelo dobro funkcionirajo," je poudaril 50-letni strokovnjak.

Kronavetra niso dobro pokrili

Zavedal se je, da niso dobro zaustavili Kronavetra, ki je bil najzaslužnejši za zmago Mariborčanov: "Kronaveter je zelo kakovosten igralec. Nismo ga dobro pokrili. Če bi ga zelo dobro pokrili, tudi on ne bi naredil nič."

Hadžić pohvalil sodnika Kajtazovića

Sodnik Nejc Kajtazović se je Mariborčanom zameril že pred tremi leti v Ljudskem vrtu, ko je bilo na koncu 1:1. Tudi tokrat je bilo kar nekaj odločitev spornih. Milaniču se je uspelo ugrizniti v jezik, Hadžić pa je dodal: "Vsi sodniki so zame enaki, enkrat ti nekaj podari, drugi znova vzame. Za nas je bil tokrat dober, lahko ga pohvalim."

