Dino Hotić je bil z naskokom najnevarnejši posameznik Maribora na julijskem derbiju v Ljudskem vrtu (0:0). Foto: www.alesfevzer.com

"Težka tekma bo, a želimo zmagati in si nabrati nekaj točk zaloge pred Mariborom. Verjamem v svojo ekipo. Smo res karakterna ekipa, vem, da bodo igralci umrli za to tekmo. Naši igralci so specifični: ko je treba, takrat so pravi. Tudi v sredo proti Domžalam so odigrali tako, kot smo se dogovorili. Zelo sem ponosen na njih," je dopoldne pred treningom v Spodnji Šiški povedal trener Olimpije Safet Hadžić.

11. avgusta v Velenju je Olimpija zadnjič zadržala svojo mrežo nedotaknjeno, odtlej je vselej prejela vsaj en zadetek – na šestih tekmah v prvenstvu in prejšnji teden v pokalu prav proti Rudarju, proti kateremu je presenetljivo izpadla.

Lahko zeleno-beli premagajo Maribor, če se bo ta niz nadaljeval? Hadžić se s tem niti malo ne obremenjuje: "Naša filozofija je, da napadamo in igramo. Tudi če dobimo pet golov, pomembno je, da jih damo šest."

Prav svoji filozofiji trener Ljubljančanov pripisuje dejstvo, da na šestih derbijih, na katerih je sedel na klopi Olimpije, niti enkrat ni izgubil. Ima tri zmage in tri remije. "Mogoče jim moja filozofija igranja ne 'paše'. Toda v soboto je nova tekma, nikoli se ne ve, kakšen bo izid. Vsak niz se enkrat konča. Bomo pa naredili vse, da zmagamo."

Luka Menalo je eno glavnih orožij Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com

Analiza po tekmi Maribor - Rudar

Maribor je v prvenstvu nanizal pet zaporednih zmag, v sredo je s 5:0 porazil zadnjeuvrščenega Rudarja.

"V napadu nismo bili samo učinkoviti, ampak tudi razigrani in hitri. Nismo komplicirali, poleg petih zadetkov smo imeli še nekaj priložnosti. To je tudi posledica tega, da nam je tekmec pustil več prostora. Seveda ne bo vedno tako. Na derbiju ne bo šlo vse tako lahko, kot je šlo danes, to nam mora biti jasno. To bo popolnoma drugačna tekma, imeli bomo bistveno manj prostora," je v pogovoru za TV Slovenija poudaril Darko Milanič.

Obeta se zanimiv dvoboj parov Stefan Savić in Luka Menalo in Rudi Požeg Vancaš in Dino Hotić. "Poleg dinamike imajo vsi ti igralci tudi tehnično kakovost. Zelo pomembno bo, kako bomo mi delali, ko bo imel tekmec žogo. Na začetku julijske tekme v Ljudskem vrtu je šel Menalo kar nekajkrat s svojo dinamiko med našimi igralci, morali bomo biti izjemno čvrsti. Od svojih igralcev v napadu pa pričakujem, da bodo razigrani, potrpežljivi in uporni," je še dejal Milanič.

Prvi derbi 28. julija v Mariboru se je sredi evropskih bojev obeh ekip končal brez zadetkov. Ljubljančani so od 15. minute dalje igrali z nogometašem manj, saj je sodnik Matej Jug izključil Vitalijsa Maksimenka. Tokrat bo sodil Nejc Kajtazović.

Zaradi kartonov ne bosta mogla igrati branilec Olimpije Macky Bagnack in vezist Maribora Blaž Vrhovec. "Bagnack je zelo dober, agresiven igralec, seveda se nam bo njegova odsotnost poznala. Toda je, kar je. Prišel bo nov igralec, ki se bo moral izkazati. Mislim, da bo to naredil kakovostno," je menil Hadžić.

NOGOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 12. krog

Sobota ob 17.00:

OLIMPIJA - MARIBOR

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ob 20.15:

MURA - DOMŽALE

Nedelja ob 15.00:

CB24 TABOR SEŽANA - BRAVO

Ob 17.00:

RUDAR - TRIGLAV

Ponedeljek ob 18.00:

ALUMINIJ - CELJE