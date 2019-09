Olimpijo v tem tednu čakata dva težka obračuna. Najprej v sredo v Domžalah, v soboto pa v Stožicah proti Mariboru. Foto: www.alesfevzer.com

Olimpija je bila po prepričljivi sobotni zmagi Aluminija nad Taborom (3:0) brez vodstva dobrih 24 ur, nato pa si ga je povrnila z zmago v mestnem derbiju nad Bravom (3:1). Večino dela so varovanci Safeta Hadžića opravili že v prvem polčasu, ko so hitro povedli in dosegli vse zadetke v 40 minutah.

Olimpija že do polčasa Bravu nasula tri gole

Kljub precej gladko osvojenim trem točkam Hadžić ni bil popolnoma zadovoljen: "V prvem polčasu smo prevladovali. Hitro smo zabili vodilni gol. Slabe volje sem zaradi drugega polčasa. Želel sem, da v drugem polčasu držimo žogo, saj je ritem tekem naporen. Nisem zadovoljen, ker dobimo tako poceni zadetek zaradi svoje neumnosti. To se nam pogosto dogaja. Ko igralci vidijo, da je tekmec že matiran, nas kaznuje zaradi naše prepotentnosti." Podoben položaj je bil prejšnji krog proti Celju, ko je Olimpija v drugem delu zapravila vodstvo z 2:0. Tokrat Bravo ni imel moči za preobrat.

"Na sestanku pred tekmo sem omenil Cekiciju in Saviću, da potrebujemo gole in res sta zadela. Zadovoljen sem tudi z igro Valenčiča. Pričakujem, da bo kmalu zaigral Bojan Knežević, ki pa še ni popolnoma pripravljen. Zelo je kakovosten, dal nam bo širino v igri, ima dober pregled nad igro. Bagnack se je spočil, saj je dobil v pokalu proti Rudarju udarec v gleženj," je še povedal Hadžić.

Od najavljenega nagajanja pred tekmo, ki ga je napovedal trener Brava Dejan Grabić, je bilo bore malo. "Zaslužena zmaga Olimpije. Grenak priokus ostaja, ker se nismo držali dogovora v obrambi. Vsakemu igralcu smo pustili pet metrov prostora. V napadu smo imeli slabe podaje in omogočili smo protinapade Olimpiji. Ključen je bil drugi gol Olimpije, ki je padel po čistem prekršku. Po 0:2 v 19. minuti so igralci spustili glave. Ko je Olimpija v drugem polčasu stopila s plina, smo mi malce bolje izgledali na igrišču. Proti Olimpiji in Mariboru nismo imeli možnosti za kakšno točko, na vseh drugih tekmah pa smo jih imeli. 11 točk iz desetih tekem je za nas v redu. Moramo jih osvajati še več že naslednji teden," je povedal Grabić.

Maribor v Kranju pozabil na pokalno razočaranje

Vijoličasti po četrti zaporedni zmagi že četrti

Trener Maribora Darko Milanič je zagotovo prebledel po izenačujočem zadetku Triglava na začetku drugega polčasa, a je kmalu zatem za mirnejšo končnico poskrbel Luka Zahović in za končnih 1:3 še Jasmin Mešanović. Vijoličasti so v prvenstvu slavili četrtič zapored in so na lestvici preskočili Celjane.

"Sem zadovoljen, na igrišču smo bili videti dobro. V drugem delu prvega polčasa smo imeli nekaj obetavnih akcij, ko smo zelo lepo sodelovali. Z zelo nevarnega gostovanja se vračamo s tremi točkami. V drugem polčasu smo po izenačenju tekmo začeli znova, vendar sem zadovoljen. Fantje so bili kombinatorni, igrali smo v globino, kar smo tudi želeli. Mislim, da je zmaga zaslužena," je povedal Milanič. "Po toliko težkih tekmah, ko se nam je poznalo, da smo izgubili entuziazem, moramo do tega spet priti. Ta zmaga je na tej poti zagotovo zelo dobrodošla," je še dodal Milanič.

Dončić se je razšel s Triglavom

"Umetniški vtis ne prinaša točk. V zadnjem času določene tekme igramo dobro, vendar se pojavljajo individualne napake. Danes nimam fantom česa zameriti. Tudi po izenačenju smo poskušali," je takoj po tekmi povedal trener Triglava Dejan Dončić, ki se je danes sporazumno razšel s klubom.

"V trenutnem položaju smo se vsi vpleteni strinjali, da je to korak, ki mora biti narejen. Dejanu se iz srca zahvaljujemo za vse, kar je storil v Triglavu in tega ni bilo malo. V Kranju je pustil močan pečat, odločno pomagal klubu na še višjo raven in izpolnil zastavljene cilje v pretekli sezoni. Skupna zgodba je bila zastavljena na zdravih temeljih in z jasno vizijo, a se je na tej točki končala," je dejal športni direktor Triglava Siniša Brkič. Dončić je na krmilo Triglava prišel na začetku prejšnje sezone.

Analiza po tekmi - Milanič: Zadovoljen na zelo nevarnem gostovanju

Dinamična tekma na Fazaneriji in zmaga Mure

Prekmurci zmagali po sumljivi enajstmetrovki

Mura je v Fazaneriji z 1:0 ugnala Celje po sumljivo dosojeni enajstmetrovki v 84. minuti. Jure Travner je po mnenju sodnikov v kazenskem prostoru podrl Luko Bobičanca, z bele pike je bil uspešen Amadej Maroša. Če prekršek ni bil sporen, pa je bilo dvomljivo mesto prekrška, saj TV-slika kaže, da je bil storjen zunaj kazenskega prostora.

"Tekma je bila zelo težka in izenačena. Zadeli smo, osvojili tri točke, tako da smo z izkupičkom zadovoljni," je povedal trener Mure Ante Šimundža. "Gledali smo dinamično, zanimivo tekmo. Ni bilo veliko priložnosti, na koncu smo dobili manj, kot smo si želeli," pa je povedal trener Celja Dušan Kosić.

Ta teden na sporedu dva kroga in derbi v Ljubljani

V enajstem krogu na papirju najtežje delo čaka Olimpijo, ki v sredo gostuje v Domžalah. Mura bo igrala pri Bravu, Maribor pa pričakuje velenjski Rudar (prenos na TV SLO 2). V četrtek bo Aluminij gostoval pri Triglavu.

Že v soboto bo na sporedu drugi letošnji derbi med Olimpijo in Mariborom. Tekma se bo začela ob 17. uri s prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju.

10. krog:

ALUMINIJ - CB24 TABOR SEŽANA 3:0 (2:0)

500; Vrbanec 21., 89., Živković 32.

RK: Adam 23./Tabor Sežana

RUDAR - DOMŽALE 2:3 (0:3)

Radić 87., 90./11-m; Vuk 11., 36., Sappinen 34.

TRIGLAV - MARIBOR 1:3 (0:1)

900; Tijanić 54.; Pihler 40., Zahović 60., Mešanović 83.

MURA - CELJE 1:0 (0:0)

2.800; Maroša 86./11-m

OLIMPIJA - BRAVO 3:1 (3:0)

1.200; Cekici 3., Savić 20., Vukušić 40.; Mensah 78.

11. krog

Sreda ob 15.45:

BRAVO - MURA

Ob 18.00:

DOMŽALE - OLIMPIJA

Ob 20.15:

MARIBOR - RUDAR

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Četrtek ob 16.00:

TRIGLAV - ALUMINIJ

Ob 18.00:

CELJE - CB24 TABOR SEŽANA