Kapetan Aluminija Matic Vrbanec je prišel v vrhunsko formo. Na dveh tekmah s Sežano je 22-letnik prispeval 3 gole in podajo, medtem ko je na prvih 9 tekmah Prve lige zbral 2 gola in podajo. Foto: www.alesfevzer.com

Dvoboj Aluminij – Tabor Sežana je odprl drugo četrtino prvoligaške sezone 2019/20. Tekma v šumi pri Kidričevem je bila edina sobotna, preostale štiri tekme 10. kroga bodo na sporedu v nedeljo, pri čemer si boste na TV SLO 2 lahko ob 16.00 ogledali tekmo Triglav – Maribor.

Po dejanskem avtogolu še rdeči karton vratarja

Po pol ure igre v Športnem parku Aluminij je bila usoda gostov zapečatena, saj so zaostajali za dva gola, vmes pa so ostali brez vratarja. Razigrani kapetan Matic Vrbanec je prebil obrambne okope Taborja Sežane v 21. minuti s preigravanjem, po strelu pa se je žoga odbila od branilca Jurija Požrla in prevarala vratarja Davida Adama.

Ravno čuvaj mreže Kraševcev se je spozabil že v naslednji akciji, ko je izven kazenskega prostora kot zadnji mož obrambe s prekrškom zaustavil prodor Dejana Petrovića, za kar je bil izključen. Z igralcem več je Aluminij hitro podvojil vodstvo - s prostega strela je Vrbanec podal natančno na glavo Anteja Živkovića, ki mu ni bilo težko zatresti za 2:0.

Vrbanec tudi drugič zadel s pomočjo odboja

V nadaljevanju so Štajerci zapravili kopico priložnosti (streli v okvir vrat 11:2, mimo vrat 6:2), gostujoči rezervni vratar Arian Rener je preprečil polom. Piko na i je ob izteku rednega dela postavil ravno Vrbanec, vnovič s srečnim odbojem žoge, tokrat od napadalca Dina Stančiča, visoki lob pa je preletel Renerja.

Hrvaško-avstrijski trener Slobodan Grubor odlično vodi Aluminij, ki s pridom izkorišča težave Olimpije in Maribora. V 11. krogu rdeče-beli v četrtek gostujejo v Kranju pri Triglavu. Foto: www.alesfevzer.com

Najprijetnejše presenečenje sezone

Aluminij nadaljuje s sanjskim štartom državnega prvenstva v nogometu, četudi so prvo četrtino pred tednom dni končali s prvim porazom pri Mariboru (1:2). A so izbranci Slobodana Gruborja med tednom v Pokalu Slovenije hitro spet našli zmagoviti tir. Z golom kapetana Vrbanca so v sredo z 1:0 izločili Tabor Sežano in se uvrstili v pokalni četrtfinale.

Kljub drugi medsebojni tekmi v štirih dneh je šlo tokrat šele za tretje soočenje, vsi trije dvoboji pa so pripadli Aluminiju, ki je v 1. krogu PLTS v Sežani slavil z 2:0 (zadela sta Nikola Leko in Luka Štor). S pričakovano zmago je Aluminij spet na 1. mesto in čaka, če Olimpiji spodrsne na nedeljskem mestnem obračunu z Bravom.

Kriza Kraševcev - četrti zaporedni poraz

Kraševci so po spodbudnem štartu prvoligaškega življenja septembra zapadli v krizo, saj so doživeli četrti zaporedni poraz, skupno so pet tekem brez uspeha. Posledično je Tabor Sežana zdrsnil na 7. mesto lestvice in lahko gre v nedeljo še nižje.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE

10. krog

ALUMINIJ - CB24 TABOR SEŽANA 3:0 (2:0)

Vrbanec 21., 89., Živković 32.

RK: Adam 23./Tabor Sežana

Nedelja ob 14.00:

RUDAR - DOMŽALE

Ob 16.00:

TRIGLAV - MARIBOR

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ob 18.00:

MURA – CELJE

Ob 20.15:

OLIMPIJA – BRAVO