Safet Hadžić se je po izključitvi Lupete burno odzval in ozmerjal sodnika Bojana Mertika. Kazen je huda: Hadžić je izključen za tri tekme (Rudar, Aluminij, Mura). Foto: www.alesfevzer.com

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je moral zaradi dogodkov na domačih zelenicah 5. in 6. oktobra kaznovati kar nekaj klubov oziroma posameznikov, najslabše sta jo odnesla Olimpija in Maribor. Trenerja Olimpije Safet Hadžić tri tekme ne bo smel voditi ekipe zaradi "nešportnega in neetičnega vedenja do sodnikov, čezmernega protestiranja ob sodniški odločitvi in žaljenja sodnika."

Lupeta bo počival dve tekmi

Hadžić se je besedno znesel nad glavnim sodnikom Bojanom Mertikom iz Odrancev, tudi v prenosu je bilo mogoče razbrati, da je sodniku namenil številne psovke. Olimpija je dobila tudi 900 evrov kazni zaradi navijačev in njihovega nešportnega skandiranja sodnikom ter še 360 evrov zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe. Zadnja kazen se nanaša na Hadžića in na rdeč karton Jucieja Lupete, ki je dobil dve tekmi prepovedi igranja.

Blagajna vijoličastih ob 3.250 evrov

Maribor je zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, žaljivega skandiranja navijačem nasprotne ekipe, prižiganja bakel in metanja bakel na igrišče dobil 2.950 evrov kazni, očitajo mu tudi povzročitev prekinitve tekme in metanja predmetov proti sodnikom po koncu tekme. Pri izreku kazni so pri NZS-ju že upoštevali predkaznovanost. Dodatnih 300 evrov kazni je Maribor dobil zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe. Za rdeči karton je Špiro Peričić dobil eno tekmo prepovedi igranja.

Mura bo morala zaradi podobnih navijaških prekrškov plačati 550 evrov.