Macky Bagnack je bil za grob in nepotreben štart v 91. minuti tekme Olimpija – Domžale kaznovan z dvema tekmama prepovedi igranja. Vprašanje je, ali bo kamerunski bočni branilec spomladi še igral za Ljubljančane, a se kazen prenaša tudi v primeru tako želenega prestopa. Foto: www.alesfevzer.com

Na derbiju 20. kroga prejšnjo sredo med Olimpijo in Domžalami je imel osrednjo vlogo na igrišču Senijad Ibričić. Najprej je na začetku 2. polčasa izkoristil najstrožjo kazen za goste, v končnici pa je izgubil živce ob sporni 11-metrovki za Ljubljančane. V 76. minuti je domžalski branilec Sven Šoštarič Karić po mnenju sodnika Nejca Kajtazovića nepravilno oviral Luka Menala. Kapetan Ibričić je ostro protestiral ob sporni odločitvi. Zaradi ugovarjanja je 34-letnik iz Bosne in Hercegovine prejel prvi rumeni karton.

Prvi strelec Prve lige Ante Vukušić je nato zapravil enajstmetrovko, hip za tem pa je Nejc Kajtazović pokazal Ibričiću drugi rumeni karton in ga izključil, saj je gostujoči kapetan nadaljeval besedno vojno z glavnim sodnikom. Disciplinski sodnik NZS-ja Boštjan Jeglič je v obrazložitvi kazni naštel ugovarjanje, nešportno protestiranje zoper sodniške odločitve in žaljenje ter grožnje sodniku, za kar je domžalski desetici izrekel prepoved igranja na naslednjih štirih tekmah Domžal. Najučinkovitejši igralec ravbarjev (7 golov in 3 podaje) bo tako spomladi izpustil tekme z Muro, Sežano, Celjem in Bravom.

Olajševalna okoliščina – pisno opravičilo

V sodnikovem podaljšku je sledila še izključitev na strani Olimpije. Grobo in povsem nepotrebno je Macky Bagnack štartal nad Tončija Mujana. Mesarski štart se je prav čudežno končal brez poškodbe za prvega podajalca (6) Domžal. Sodnik Jeglič je prekršek opredelil kot nasilni štart, a ga je Bagnack s pisno izjavo toliko prepričal, da je odredil le dve kazni prepovedi igranja za 24-letnega Kamerunca.

Mesarski štart Bagnacka v sodnikovem podaljšku

Disciplinski sodnik je ob odhodu na zimski premor podelil še tri denarne kazni, dve namenjeni kluboma na burnem derbiju Ljubljanske kotline, ki je 0:1 pripadel gostom. Vodilna Olimpija je kaznovana z 850 evri kazni za prižiganje bakel navijačev, zmagovite Domžale pa s 360 evri globe, ker so prejeli 5 rumenih in še rdeči karton. Triglav Kranj mora plačati 200 evrov kazni, ker ni bilo trenerja Vlada Šmita.

Sulejmanović ostaja trener Sežancev

Po zadnji tekmi jesenskega dela sezone 2019/20 je trener Almir Sulejmanović po porazu Tabora Sežane pri Celju ponudil odstop, ki pa ga je v ponedeljek vodstvo kraševskega kluba zavrnilo. Šporni direktor kluba Davor Škerjanc je v izjavi za klubski Facebook obrazložil: "Almir je dober trener in krasen človek. S tem, ko je prevzel odgovornost za slabši rezultat, je to le še potrdil. Veseli me, da Almir ostaja. Nedvomno pa bo potrebno tako strokovno vodstvo kot tudi igralski kader okrepiti pred nadaljevanjem prvenstva, saj so naše ambicije jasne."