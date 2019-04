Vratar Mure Matko Obradović je odnesel bakle z zelenice na nedeljskem derbiju. Foto: www.alesfevzer.com

Poleg denarnih kazni sta mariborska igralca, ki sta na tekmi dobila rdeča kartona, zdaj prejela še dodatno kazen. Aleks Pihler ne bo smel igrati dveh tekem zaradi predkaznovanosti in brezobzirne igre, Dare Vršič pa ene zaradi brcanja v nogo na tleh ležečega tekmeca, kot olajševalno okoliščino je disciplinski sodnik navedel pisno izjavo igralca.

Denarni seštevek kazni za Maribor znaša 4.150 evrov, ki zajemajo nešportno in neprimerno vedenje navijačev, žaljivo skandiranje, metanje bakel na igrišče, povzročitev prekinitve tekme, navijači so s plastičnim kozarcem tudi zadeli drugega pomočnika sodnika, pri izreku kazni so upoštevali predkaznovanost.

Mura bo v blagajno tekmovanja odštela 1.450 evrov, razlogi so podobni: nešportno in neprimerno vedenje navijačev, žaljivo skandiranje, prižiganje bakel na tribuni, predkaznovanost, kot olajševalna okoliščina pa pisna izjava kluba.

Po prejetem rdečem kartonu na tekmi z Gorico bo štiri tekme prisilno počival tudi Celjan Žan Benedičič zaradi namernega udarjanja s komolcem v predel obraza nasprotnega igralca. Olimpija bo zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev in prižiganja bakel na tribuni ter zaradi predkaznovanosti tokrat odštela le 700 evrov.

30. krog, sreda ob 14.45:

DOMŽALE - MURA

Ob 17.00:

MARIBOR - ALUMINIJ

Četrtek ob 14.30:

TRIGLAV - GORICA

Ob 16.45:

CELJE - OLIMPIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Ob 18.00:

KRŠKO - RUDAR