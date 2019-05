V zadnjih 10 letih je Maribor v Evropi manj kot 6 tekem odigral le poleti 2015, ko se je spotaknil na prvi oviri - 2. predkrogu Lige prvakov - proti Astani. Zdaj ob porazu v kvalifikacijah LP-ja sledi avtomatska selitev v kvalifikacije Evropske lige. Foto: BoBo/Miloš Vujinović

Prvak Slovenije Maribor gre v boj za Ligo prvakov, Olimpija, Domžale in Mura pa v kvalifikacije Evropske lige. Evropsko nogometno poletje za slovenske klub se začenja med 9. in 11. julijem, torej čez mesec in pol bodo prišle ure resnice, koliko so na stari celini zares vredni slovenski klubi. Kvartet bo za evropske nasprotnike v 1. in 2. krogu kvalifikacij izvedel že čez tri tedne na žrebu v Nyonu na sedežu Uefe v torek, 18. junija.

15-kratni državni prvak Maribor je s koeficientom 18,500 po lestvici šesti klub med 16 nosilci za 1. predkrog Lige prvakov. Pred vijoličastimi so več evropskih uspehov v zadnji petletki dosegli le Qarabag Agdam, Ludogorec Razgrad, Astana, BATE Borisov in Celtic.

Možni nasprotniki Maribora v 1. predkrogu Lige prvakov Suduva Marijampole (Litva)

Sarajevo (Bosna in Hercegovina)

Valletta (Malta)

*Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Piast Gliwice (Poljska)

Pyunik Yerevan (Armenija)

CFR Cluj (Romunija)

Ferencvaros (Madžarska)

Kalju Nomme (Estonija)

Sutjeska Nikšić (Črna gora)

Partizani Tirana (Albanija)

Valur Reykjavik (Islandija)

Linfield Belfast (Severna Irska)

HB Torshaven (Ferski otoki)

Riga (Latvija)

Saburtalo Tbilisi (Gruzija)

Dve mini iz Poljske in Romunije

A med 16 državnimi prvaki iz slabšega bobna je kar nekaj nevarnih min za višje postavljene prvake. Izstopata zlasti presenetljiva prvaka Romunije CFR Cluj in Poljske Piast Gliwice, katerega član je tudi slovenski branilec Uroš Korun. Romunsko in poljsko prvenstvo sodita med močnejši in bogatejši v vzhodni Evropi. Nevaren za nosilce bo zagotovo tudi prvak Madžarske Ferencvaros, katerega poveljnik obrambe je reprezentant Miha Blažič.

Najnižje med 32 prvaki, udeleženimi v 1. krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, je rangiran prvak Gruzije Saburtalo Tbilisi, med lažje nasprotnike pa sodi krog polprofesionalnih klubov, kot so HB Torshoven s Ferskih otokov, Lincoln (* če seveda dobi mini turnir prvakov Gibraltarja, Andore, San Marina in Kosova).

Mogoči nasprotniki Maribora v 2. predkrogu Lige prvakov Maccabi Tel Aviv (Izrael)

*Šerif Tiraspol (Moldavija)

*Rosenborg (Norveška)

*HJK Helsinki (Finska)

*Dundalk (Irska)

*F91 Dudelange (Luksemburg)

*Shkendija Tetovo (Makedonija)

*The New Saints (Wales)

*Slovan Bratislava (Slovaška)

*AIK Stockholm (Švedska)



* nosilci v svojem paru 1. predkroga

Šporar s Slovanom v Ljudskem vrtu?

V Evropi so se Mariborčani lani že soočili s Partizanijem Tirano (2:0 in 1:0 v 1. predkrogu Evropske lige), kar pa je tudi edini potencialni stari znanec iz Uefinih obračunov za v Evropi daleč najbolj uspešni slovenski klub. Na Mladinski ulici 29 v Ljudskem vrtu kot vedno pričakujejo vsaj 6 evropskih tekem, pri čemer bodo vijoličasti status nosilca uživali tudi v sočasnem žrebu za 2. predkrog, kjer bi jim smola na drugi strani žreba lahko namenila Maccabi Tel Aviv, Rosenborg ali Slovan Bratislavo z Andražem Šporarjem in Kenanom Bajrićem. V 3. predkrogu in playoffu je Maribor že med nenosilci, medtem ko bo med nosilci izstopala senzacija zadnje Lige prvakov in nesojeni finalist Ajax.

Ravbarji in zmaji nosilci 1. predkroga

Zaradi manj odmevnih evropskih dosežkov ima trojica slovenskih klubov slabše izhodišče v Evropski ligi, kjer pa so Domžale s koeficientom 4,250 in Olimpija s 3,750 vseeno nosilca v 1. predkrogu. Kot uradno tretja klubska reinkarnacija je Mura novinec v Uefinih tekmovanjih in se podaja v žreb s koeficientom Prve lige, ki znaša 3,000, s čimer so že med nenosilci. Slovenska prva nogometna liga začenja sezono 2019/20 kot 31. prvenstvo Evrope, prehitela jo je Slovaška, tik za Prvo ligo sta zdaj Liechtenstein in Madžarska.

Za Evropsko ligo, kjer v žrebu 1. predkroga sodeluje kar 94 klubov z vse celine, Uefa tik pred žrebom po praviloma geografskem ključu razdeli sodelujoče v podskupine, ki pa niso izključno lokalne, zaradi česar je naštevanje mogočih nasprotnikov za Domžalčane, Ljubljančane in Sobočane bolj ugibanje.

Legia ali Steaua v Fazaneriji?

Po koeficientu so najbolj močni potencialni nasprotniki Mure Legia Varšava, FCSB (nekdanja Steaua) in Malmö. Za Domžale in Olimpijo so med nenosilci 1. predkroga na papirju najbolj nevarni Univeristatea Craiova, DAC Dunajska Streda in Debrecen.

Najslovitejši mogoči nasprotniki Roma, Eintracht, Partizan

V 2. predkrogu, ki bo prav tako izžreban 18. junija, so vsi trije slovenski klubi med nenosilci, in če si želijo čim privlačnejšega ter slovitega nasprotnika, se tukaj ponujajo Roma, Eintracht Frankfurt, Espanyol, Wolverhamtpon, Parizan, Hajduk ali Rangers. A kot rečeno, Uefa ne razkriva ključa, kako točno se ustvarjajo bobni za kvalifikacije Evropske lige.