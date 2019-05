Dušan Kosić je v prejšnjem krogu našel recept za zmago nad Olimpijo (1:0), tokrat pa njegovi varovanci niso uspeli streti Krškega. Foto: www.alesfevzer.com

Celjani tako niso nadgradili zmage nad Olimpijo, vseeno pa zanesljivo ostajajo na četrtem mestu. Krško je po treh prvenstvenih porazih le osvojilo točko, ki pa mu v boju za obstanek verjetno ne bo kaj dosti pomagala.

V prvem polčasu je bilo nekajkrat vroče pred obema vratoma. Po 20 minutah je s 25 metrov ustrelil Rudi Požeg Vancaš, vratar Žiga Frelih je bil na mestu. V naslednjem napadu je po zmedi v celjski obrambi poskusil Ante Vukušić. Igra se je nato spet preselila pred gol Krškega, kjer se je Dario Vizinger srečal iz oči v oči s Frelihom. Ta se je še enkrat izkazal v 40. minuti, ko sta lepo kombinirala Požeg Vancaš in Vizinger.

V drugem delu so imeli gostje nekaj več zrelih priložnosti. Kmalu po odmoru je Luka Volarič v prazno postal Nina Pungarška in poskusil od daleč. Po uri igre je prvi strelec Celja Rudi Požeg Vancaš zaradi poškodbe odšepal z igrišča. V 87. minuti je Elvir Ibišević simuliral prekršek za najstrožjo kazen, a mu je sodnik Damir Skomina pokazal rumeni karton. V isti minuti so imeli gostje priložnost za zmago. V kazenskem prostoru je z desne strani močno ustrelil Luka Vekić, Metod Jurhar pa je žogo odbil v kot.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 31. krog

CELJE - KRŠKO 0:0

MURA - RUDAR 3:3 (1:1)

1.700; Ćerimagić 30., Kouter 81., Sirk 93.; Škoflek 4., 54., Tučić 68.

GORICA - MARIBOR 1:3 (0:2)

500; Velikonja 77.; Mlakar 2., 35., Zahović 82.

RK: Osuji 87./Gorica

OLIMPIJA - TRIGLAV 4:2 (2:1)

500; Putinčanin 32., Maksimenko 44., Cekici 59., Kronaveter 87.; Majcen 24., Karamatić 89.

ALUMINIJ - DOMŽALE 0:3 (0:1)

300; Klemenčič 21., Dobrovoljc 56., Nicholson 78.