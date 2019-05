Mariborčani so še osmič zapored premagali nogometaše Gorice, ti so štajersko ekipo nazadnje premagali 13. avgusta 2016. Foto: MMC RTV SLO/Matej Rijavec

Maribor je z zmago s 3:1 nad Gorico (Zahović zadel v 82. min) na pragu 15. naslova državnega prvaka. Potrdi ga lahko že v soboto na derbiju proti Olimpiji v Ljudskem vrtu. Če Olimpija danes ne premaga Triglava, mu je dovolj že točka, sicer pa mora osvojiti vse tri. #GORMAR #plts pic.twitter.com/dvQQLArtdW — Matej Rijavec (@Matej_Rijavec) 05. maj 2019

Vijoličasti so v Športnem parku Nova Gorica povedli ekspresno hitro (po minuti in 22 sekundah) s skupinsko akcijo - Dare Vršič je podal na levo stran Žanu Kolmaniču, ta pa se je izkazal z natančnim predložkom, z glavo je spretno zadel Jan Mlakar.

V 10. minuti sta Mlakar in Kolmanič spet lepo sodelovala, Mlakar je skušal zaposliti Luko Zahovića, a je Bede Amarachi Osuji pred njim izbil žogo v kot. Ravno Osuji je poskrbel za prvo pravo priložnost Goričanov v 16. minuti, ko je streljal z vrha kazenskega prostora, zadel je prečko.

Gorica ostaja redna stranka Mariborčanov

V 27. minuti je razigrani Kolmanič z leve strani poslal podajo pred vrata, sam je iz prve streljal, a je Dino Hotić žogo poslal prek vrat.

V 31. minuti je Grega Sorčan imel srečo, da dolga podaja ob pomoči vetra ni končala v njegovi mreži, za las je šla mimo vrat in Mariborčani so ostali pri 0:1. V 33. minuti so Goričani imeli obetavno priložnost, ko je po podaji iz kota Žiga Lipušček meril z glavo, njegov poskus je končal nad mariborskimi vrati.

V 35. minuti pa so Mariborčani povišali vodstvo - akcijo je sprožil Hotić, ki je z levico močno streljal z okoli 18 metrov, Sorčan je njegov poskus ubranil, a se je žoga odbila do Mlakarja, ki ni bil v prepovedanem položaju, gol je bil tako priznan (0:2). Mlakar je bil v 41. minuti blizu hat-tricka, ko je streljal iz obrata, Goričane je rešila vratnica.

Mlakar dvakrat zatresel mrežo Gorice

Luka Zahović je ob koncu prvega polčasa imel dve priložnosti, z obrambama pa se je izkazal Sorčan.

Zahović zadel dvakrat, en gol razveljavljen

Goričani so v drugi polčas krenili odločno, nizali so priložnosti - v 49. minuti je Etien Velikonja zadel vratnico, nevaren je bil tudi strel Andrije Filipovića iz obrata v 55. minuti -, a nasprotne mreže niso uspeli zadeti. Zato je to v 60. minuti uspelo Zahoviću (podal mu je Kolmanič), a je stranski sodnik gol razveljavil zaradi prepovedanega položaja, katerega pa očitno ni bilo (sporno situacijo si lahko pogledate v videu na levi).

Stranski sodnik razveljavil gol Zahovića

Po pritisku Gorice je v 77. minuti padel gol gostiteljev - dolga podaja v kazenski prostor, žogo je izbil Alexandru Cretu, a le do Etiena Velikonje, ki si je izboril prostor in žogo z natančnim strelom poslal ob levi vratnici (1:2).

Gorica je krenila v napad, a upanje za izenačenje je tlelo le pet minut. Po kotu so namreč v 82. minuti Mariborčani izenačili, po podaji Amirja Derviševiča je bil v kazenskem prostoru najvišji Gregor Bajde, žogo je podaljšal na drugo vratnico k Luki Zahoviću, ta pa je bil višji od Sorčana in se po strelu z glavo vendarle vpisal med strelce.

Velikonja v polno za Gorico, Zahović za Maribor

Mura izvlekla remi na Fazaneriji

Na Fazaneriji so gledalci lahko videli kar šest golov. Mura, ki se bori za Evropo, in Rudar, ki išče točke, da bi se izognil devetemu mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije, sta se razšla z remijem (3:3).

Na Fazaneriji so bolje začeli Velenjčani, že v 4. minuti so prišli do vodilnega gola - Marko Ćosić je z globinsko podajo lepo zaposlil Žigo Škofleka, ki je z levico streljal v spodnji levi kot. Mura je izenačila v 31. minuti - Amadej Maroša se je dobro znašel v kazenskem prostoru, podaljšal žogo do Armina Čerimagića, ki je z desetih metrov močno streljal, čeprav je bil Marko Pridigar na žogi, je bil strel premočan, tako da se je žoga vseeno odkotalila v mrežo.

Mura z osvojeno točko sicer ni izpolnila cilja, da na prvenstveni lestvici na četrtem mestu vsaj začasno prehiti Celje. Foto: www.alesfevzer.com

Rudar je hitro po začetku drugega polčasa spet povedel, med strelce se je spet vpisal Škoflek - natančno podajo je z leve strani v kazenski prostor poslal Damjan Trifković, tam pa je bil na mestu Škoflek, ki je neoviran z glavo premagal Matka Obradovića (1:2). V 68. minuti so knapi povišali vodstvo (1:3) - Milan Tučić je zadel od blizu, potem ko se je otresel obrambe, je meril v desni kot. Mura je vztrajala, v 81. minuti je najprej Klemen Šturm poslal podajo pred vrata, tam pa je z glavo zadel Nino Kouter. V 93. minuti pa je gostiteljem uspelo izenačiti, ko je rezervist Rok Sirk po podaji Nika Lorbka premagal Pridigarja.

Šest golov v Stožicah

V zadnji tekmi dneva je Olimpija premagala Triglav (4:2).

Luka Majcen se je z golom proti Olimpiji povzpel na vrh lestvice najboljših strelcev - dosegel je 15 golov. Tam mu družbo dela Rok Kronaveter. Foto: www.alesfevzer.com

Prvi so zadeli gostje, v protinapadu je po podaji z desne strani žogo pred vrati sprejel Luka Majcen, ki je natančno meril (0:1). Ljubljančani so izenačili v 32. minuti - po izvedenem prostem strelu Roka Kronavetra z 20 metrov se je žoga odbila od živega zidu Triglava do Marka Putinčanina, ki je izkoristil dejstvo, da je bil gostujoči vratar Darjan Curanović pokrit, s strelom po tleh je izid izenačil (1:1). Obleganje Olimpije se je nadaljevalo, v 44. minuti pa je po podaji z desne strani Asmirja Suljića v kazenski prostor z glavo zadel Vitalijs Maksimenko (2:1).

Olimpija po zaostanku do treh točk proti Triglavu

Kranjčani so drugi polčas začeli bolje, a so jih zmaji v 59. minuti utišali, ko je Endri Cekici z močnim strelom z roba kazenskega prostora povišal vodstvo zmajev (3:1). Cekici in Rok Kronaveter sta izigrala obrambo Triglava v 87. minuti - Cekici je podal Kronavetru podajo pred vrata, Kronaveter je zadel z glavo (4:1). Kranjčani so hitro znižali zaostanek, Tin Karamatić je postavil končni rezultat.

Olimpija za vodilnim Mariborom zaostaja 11 točk. Foto: www.alesfevzer.com

Domžale so že v soboto slavile v Kidričevem (0:3), krog pa se bo sklenil v ponedeljek, ko bodo Celjani gostili Krško.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 31. krog

MURA - RUDAR 3:3 (1:1)

1.700; Ćerimagić 31., Kouter 81., Sirk 93.; Škoflek 4., 54., Tučić 68.

GORICA - MARIBOR 1:3 (0:2)

500; Velikonja 77.; Mlakar 2., 35., Zahović 82.

RK: Osuji 87./Gorica

Izjavi po tekmi

Analiza tekme Gorica – Maribor

OLIMPIJA - TRIGLAV 4:2 (2:1)

Putinčanin 32., Maksimenko 44., Cekici 59., Kronaveter 87.; Majcen 24., Karamatić 89.

Ponedeljek ob 18.00:

CELJE - KRŠKO

Odigrano v soboto:

ALUMINIJ - DOMŽALE 0:3 (0:1)

300; Klemenčič 21., Dobrovoljc 56., Nicholson 78.