Milan Mandarić se poslavlja od NK Olimpija. Pod njegovim predsednikovanjem so zeleno-beli med drugim osvojili dvojčka lovorik v sezoni 2017/18 – državno prvenstvo in Pokal Slovenije. O njegovem nasledniku se ne ve veliko. Foto: www.alesfevzer.com

Ta bo na omenjeni skupščini predlagal svojo razrešitev. V ljubljanskem klubu je kot predsednik deloval štiri leta in pol, svoje mesto pa bo po dokumentih, ki jih je zeleno-beli kolektiv objavil na uradni spletni strani, prepustil nemškemu podjetniku Thomasu Kaiserju. Vlagatelji iz Nemčije bodo tudi postali uradni lastniki stoženskega kluba, ko bo plačan prvi del kupnine.

Obenem bodo člani nadzornega in izvršnega odbora kluba postali Laurent Libert, Nadi Fetai in Mathias Ciercynski. Vsi so pravočasno oddali svoje kandidature.

Dnevni red izredne skupščine je sicer sestavljen iz konstituiranja delovnih teles, razrešitve predsednika društva in volitve novega predsednika, razrešitve članov izvršnega odbora ter volitve novih članov.

Člani Športnega društva NK Olimpija Ljubljana so Mandarić, Sebastjan Cimerotić, Marko Apollonio, Maja Bračko, Tina Kren, Metod Gantar, Franc Zakovšek, Sanja Karlica Tratnik, Mladen Rudonja, Silvio Wudel, Ciercynski, Fetai, Libert, Kaiser in Ralph Specht.