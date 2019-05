Gostje so povedli v 41. minuti Alen Kranjc je udaril z razdalje, Kenan Pirić je žogo odbil, a le do Luke Štora, ki je prehitel Aleksandra Rajčevića in žogo poslal pod prečko. Pred tem je najlepšo priložnost za Maribor zapravil Luka Zahović, ki je po predložku Denisa Klinarja z desne strani za las meril mimo leve vratnice Luke Janžekoviča.



Aluminij se veseli vodstva v Ljudskem vrtu. Foto: www.alesfevzer.com

Maribor je v drugem polčasu napadal za izenačenje, a se je Aluminij brez težav branil. Tako je bilo vse do 80. minute, ko je Amir Dervišević z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Jasmin Mešanović z glavo matiral Janžekoviča.

Kontek imel na nogi zmago Aluminija

Do konca je bil Aluminij bliže zmagi. V 87. minuti je Pirić ubranil poskus strel Jureta Matjašiča z desne strani, malo kasneje pa je imel po podaji Matjašiča še lepšo priložnost Ivan Kontek, ki se je sam znašel pred Pirićem, a je s kakšnih osmih metrov meril mimo vrat. S tribun Ljudskega vrta so se zaslišali žvižgi. Že v sodnikovem podaljšku je lepo priložnost za Maribor zapravil Felipe Santos, ko je po predložku z glavo slabo zadel žogo.

Evrogol Mujana za vodstvo Domžal

Na prvi tekmi dneva so Domžalčani remizirali z Muro (1:1). Tonči Mujan je Domžale povedel v vodstvo v 11. minuti, ko je s kakšnih 20 metrov izbito žogo poslal pod prečko nemočnega Matka Obradovića.



Mojstrovina Lorbka

Mura je na podoben način odgovorila v 37. minuti. Nik Lorbek se je odločil za strel z desne strani prav tako s kakšnih 20 metrov in žogo diagonalno poslal v desni zgornji kot Krševana Santinija.

Domžalčani in muraši so se razšli brez zmagovalca. Foto: www.alesfevzer.com

V drugem polčasu je v 52. minuti prvi nevarneje zagrozil Lorbek, ki je s streljal s podobnega položaja kot pri zadetku, a tokrat je Santini žogo odbil čez gol. Sledilo je novo obdobje brez posebnega razburjenja in priložnosti. Oboji so sicer znali priti v kazenski prostor ali njegovo bližino, toda pravega, nevarnega strela niso zmogli. Še končna statistika: posest žoge 53:47 za Domžale, streli v okvir pa 4:3 za Muro.

V četrtek prenos tekme med Celjem in Olimpijo

V četrtek bodo še preostale tekme 3. kroga. Celjani bodo gostili drugouvrščeno Olimpijo.

Prva liga Telekom Slovenije, 30. krog

MARIBOR - ALUMINIJ 1:1 (0:1)

2.300; Mešanović 80.; Štor 41.

Maribor: Pirić, Klinar, Rajčević, Ivković, Kolmanič, Dervišević, Vrhovec (64./ Santos), Hotić, Mešanović, Tavares (46./Mlakar), Zahović.

Aluminij: Janžekovič, Krajnc, Kontek, Martinović, Amuzie, Muminović, Petrovič, Horvat, Matjašič, Štor, Maloku (63./Vrbanec).

Sodnik: Andrej Žnidaršič (Kranj)



DOMŽALE - MURA 1:1 (1:1)

850; Mujan 11.; Lorbek 37.

Domžale: Santini, Sikošek, Klemenčič, Dobrovoljc, Rom, Vetrih, Mujan, Hodžić (75./Žužek), Ibričić, Pečnik (46./Podlogar), Nicholson (57./Vuk).

Mura: Obradović, Pucko, Maruško, Pošković, Kous (71./Karničnik), Bobičanec (81./Čerimagić), Lorbek, Kozar, Horvat, Kouter, Sirk (84./Šušnjara).

Sodnik: Slavko Vinčić (Maribor)

Četrtek ob 14.30:

TRIGLAV - GORICA

Ob 16.45:

CELJE - OLIMPIJA

CELJE - OLIMPIJA

Ob 18.00:

KRŠKO - RUDAR