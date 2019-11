Nogometaši Maribora so se hitro razveselili vodstva. Foto: www.alesfevzer.com

Vijoličasti so v vsakem polčasu zabili po dva gola. Prvega, ko se je pisala sedma minuta, akcijo na levi strani je začel Rudi Požeg Vancaš, ki je žogo prepustil Mitji Vilerju, ta je stekel v kazenski prostor in našel Luko Zahovića, ki je žogo rutinirano spravil v mrežo.

Rok Kronaveter je z 9 goli prvi strelec Maribora v državnem prvenstvu. Foto: www.alesfevzer.com

Kronaveter povišal na 2:0

Gostitelji so prednost podvojili v 31. minuti, tokrat je akcija potekala po desni strani, Dino Hotić je ušel po desni strani, poslal natančen predložek pred vrata, kjer je bil v pravem trenutku na pravem mestu Rok Kronaveter, vratar Ajdin Mulalić se je žoge sicer dotaknil, a je imela dovolj hitrosti, da je končala za golovo črto. Že minuto pozneje je Požeg Vancaš zadel vratnico.

Podlogar sam pred Handanovićem

Domžalčani so si prvo pravo priložnost priigrali v 53. minuti, ko je Tonči Mujan izigral domačo obrambo, Matej Podlogar je sam zdrvel v protinapad, a je s 15 metrov udaril mimo leve vratnice Jasmina Handanovića.

Maribor je prikazal zrelo in atraktivno igro. Foto: www.alesfevzer.com

Akcijo za tretji gol začel Cretu

Kot da je Podlogarjev poskus zdramil domačo igro, ki je v napadu spet začela bolj dinamično tkati niti svoje igre. Že v 59. minuti so tako dosegli tretji gol. Tokrat je rumeno obrambo v obup spravil hitri Alexandru Cretu, ki je pobegnil po levi strani, žogo spravil do Zahovića, ta pa je prisebno našel Kronavetra, ki je iz bližine še drugič na tekmi žogo spravil v mrežo.

Druga zaporedna asistenca Zahovića

Mariborski šov se je nadaljeval v 68. minuti, ko je hitra igra vijoličastih spet povsem izigrala utapljajočo rumeno podmornico. V vlogi brzovlaka se je zdaj na desni strani znašel Zahović, žogo je poslal do Požega Vancaša, ki je zabil za 4:0. Ob koncu tekme je častni gol za Domžale dosegel Slobodan Vuk.

Robert Pušaver je začel akcijo za prvi gol v Velenju. Foto: www.alesfevzer.com

Kar šest golov v Velenju

V prvi tekmi dneva se je obračun med Rudarjem in Celjem končal s 3:3. Rudar, ki je tako v 17. poskusu še vedno brez prvenstvene zmage, je začel udarno, saj je sredi prvega polčasa povedel z 2:0. Najprej je Robert Pušaver v 27. minuti ušel po desni strani, pred vrata poslal natančno podajo, ki jo je z dobrega metra v mrežo stlačil utekajoči Borna Petrović.

Radić z bele točke zadel za 2:0

Pet minut pozneje je Josip Čalušić v svojem kazenskem prostoru igral z roko, za kar je bil kaznovan z rumenim kartonom. Žogo je v roke vzel Dominik Radić in žogo poslal blizu stičišča prečke in vratnice.

Žan Benedičič je poskrbel za enega od vrhuncev letošnje sezone. Foto: www.alesfevzer.com

Kapo dol, Žan Benedičič!

Celjani so v sanjskih dveh minutah izenačili na 2:2. Žan Benedičič je v 39. minuti poskrbel za enega od vrhuncev jesenskega dela prvenstva. Žogo je prejel na približno 35 metrih od vrat, udaril z vso silo, zadel prečko, žoga se je od nje odbila v mrežo. Ko so se gledalci na tribunah Stadiona ob jezeru še pogovarjali o mojstrovini, je na semaforju pisalo že 2:2. V hitrem protinapadu je izenačil Mitja Lotrič.

Kuzmanović gostitelje vrnil v vodstvo

V sodnikovem podaljšku prvega polčasa so se zeleni vrnili v vodstvo. Akcijo so znova začeli na desni strani, Radić je žogo poslal v osrčje kazenskega prostora, Petrovič je prehitel vratarja Matjaža Rozmana, žoga je prišla do Mića Kuzmanovića, ki jo je z glavo spravil v mrežo.

Dario Vizinger je z 11 goli na lestvici strelcev na drugem mestu. Foto: www.alesfevzer.com

V zadnji minuti se je tresla prečka

Celjani so izenačili v 51. minuti, ko je zmedo domače obrambe kaznoval Dario Vizinger in zadel s 15 metrov. Nadaljevanje tekme je bilo precej mirnejše, vse do 94. minute, ko so imeli gostitelji le možnost za zmago, a je David Hrubik z glavo nastreljal le prečko.

V nedeljo se bosta pred kamerami TV Slovenija pomerila Olimpija in Tabor Sežana.

17. krog:

RUDAR – CELJE 3:3 (3:2)

Petrović 27., Radić 33./11-m, Kuzmanović 45.+1.; Benedičič 39., Lotrič 40., Vizinger 51.

MARIBOR – DOMŽALE 4:1 (2:0)

Zahović 7., Kronaveter 31., 59., Požeg Vancaš 68.; Vuk 88.

Nedelja ob 14.00:

TRIGLAV – BRAVO

Ob 16.45:

OLIMPIJA – CB24 TABOR SEŽANA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob 19.00:

MURA – ALUMINIJ