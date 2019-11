Velenjčani so še vedno edina ekipa brez zmage v prvi ligi. Zmage niso okusili že 1.440 minut, kar pa je vseeno še daleč od neslavnega rekorda, ki ga drži Jadran iz Dekanov. Primorci namreč v sezoni 1994/95 na vseh 30 prvenstvenih tekmah niso zmagali niti enkrat.

Nogometaši Maribora so 1. septembra v Domžalah zmagali z 1:0. Zadel je Jasmin Mešanović. Foto: www.alesfevzer.com

Knape tudi tokrat čaka težko delo, saj so Celjani v precej boljši formi. Trenutno zasedajo peto mesto in so člani "zgornjega doma" slovenske lige.

Maribor lahko prehiti Olimpijo

Mariborčani bodo ob 16.55 gostili Domžale. Vijoličasti so po prigarani zmagi proti Bravu in ob porazu Olimpije v Murski Soboti zaostanek znižali le na dve točki. Z morebitno zmago bi Maribor vsaj za en dan na vrhu lestvice prehitel Ljubljančane. Slovenski prvaki so prvega septembra v Domžalah zmagali 1:0.

Milec: Treba bo garati od prve do zadnje minute

"Smo zdravi, v dobrem stanju čakamo soboto. Domžale sicer imajo nekaj težav, ampak lestvica ne kaže njihove realne podobe, saj se zavedamo, da imajo zelo dobro ekipo, z veliko individualne kakovosti. V našem načrtu je, da tri točke ostanejo doma. Za to pa potrebujemo zelo dobro srečanje, v kateri bo treba odgarati od prve do zadnje minute," je za spletno stran kluba dejal branilec Maribora Martin Milec.

Domžalčani po menjavi trenerja Simona Rožmana z Andrejem Razdrhom (še) ne blestijo. Na 16 tekmah so zmagali štirikrat. V zadnjem krogu jih je Aluminij premagal s 4:2.

Tekmeci dihajo za ovratnik Olimpiji, ki ima pred Mariborom, Aluminijem in Muro le dve točki prednosti (33:31). Foto: www.alesfevzer.com

Hadžić si za 51. rojstni dan želi zmago nad Sežano

Olimpija bo skušala boleč poraz z Muro omiliti v nedeljo, ko v Stožice prihaja Tabor Sežana. Ljubljančani so na Krasu avgusta zmagali z 2:1. "Zagotovo si želim zmago. Upam, da mi bodo igralci uresničili željo. Vesel bi bil, če zmagamo. Tabor ima svojo karakteristiko, ima nekaj dobrih igralcev, je stara, izkušena ekipa. Če nimaš maksimalnega pristopa, imaš težave. Igrati moramo tako, kot mi znamo, ko smo v dobri formi. Moramo napasti in zabiti gole. Filozofije ni," je za spletno stran kluba dejal trener zmajev Safet Hadžić, ki v petek praznuje 51. rojstni dan. Prenos dogajanja iz Stožic od 16.30 naprej na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

NOGOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 17. krog

Sobota ob 14.45:

RUDAR – CELJE

Ob 16.55:

MARIBOR – DOMŽALE

Nedelja ob 14.00:

TRIGLAV – BRAVO

Ob 16.45:

OLIMPIJA – CB24 TABOR SEŽANA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob 19.00:

MURA – ALUMINIJ