Aluminij je ekspresno izničil vodstvo Maribora, a je nato srečanje odločil Rok Kronaveter. Foto: www.alesfevzer.com

Vsi zadetki so padli v razmiku 14 minut na začetku drugega dela. Vijoličaste je v vodstvo z natančnim diagonalnim strelom z roba kazenskega prostora popeljal Dino Hotić. A vodstvo je bilo kratkotrajno. Na drugi strani je do žoge prišel Jure Matjašič, ki je podal do Nikole Leka, ta pa je s strelom po tleh zadel malo mrežo vratarja Kenana Pirića.

Srečanje je v 67. minuti odločil Rok Kronaveter, ki je vtekel v kazenski prostor in žogo po podaji Jasmina Mešanovića z volejem spravil v mrežo vratarja Kovačića.

Zadetki s tekme med Mariborom in Aluminijem

V zadnjih 15 minutah je Aluminij silovito pritisnil proti vratom Maribora. Kidričani so imeli tri lepe priložnosti, najbližje zadetku pa so bili po strelu Matjašiča, ki mu je izenačenje preprečila vratnica.

Prvih 20 minut bo hitro odšlo v pozabo. Prvič je napeto postalo v 23. minuti, ko je Matic Vrbanec sprožil s prostega strela, vendar je žoga zadela živi zid Maribora in končala v kotu. Kmalu za tem je proti vratom Aluminija streljal Hotić, sledili pa sta še najlepši priložnosti prvega dela.

Za goste jo je zapravil Matjašič, ki ni dobro zadel žoge po podaji Dejana Petroviča, tako da je ta poletela visoko čez gol, za domače pa Luka Zahović, ki je do strela prišel v vratarjevem prostoru, a iz težkega položaja meril malce previsoko.

Športni direktor Maribora Zlatko Zahović je pred tekmo na uradni klubski strani napovedal, da si bodo ob zmagi nad Aluminijem igralci razdelili 100.000 evrov premije. Enako nagrado je napovedal za cikel naslednjih petih tekem.

Prva liga TS, 9. krog:

MARIBOR - ALUMINIJ 2:1 (0:0)

4.200 gledalcev; Hotić 53., Kronavetet 67.; Leko 56.

Nedelja ob 14.00:

TRIGLAV - DOMŽALE

Ob 16.15:

OLIMPIJA - CELJE

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ob 18.00:

MURA - CB24 TABOR SEŽANA

RUDAR - BRAVO 1:4 (0:2)

400; Trifković 89.; Matko 8., 21., Abdurahimi 65., Nukić 67.