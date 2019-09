Aluminij je najprijetnejše presenečenje letošnje sezone. Foto: www.alesfevzer.com

"Vsakič igramo za zmago. Ne čutimo nikakršnega pritiska," je za TV Slovenija povedal branilec Kidričanov Ivan Kontek.

Reprezentačni premor je prekinil izvrsten niz Aluminija - pet zmag in tri neodločene izide. Trener Slobodan Grubor se je sicer razveselil dni brez tekem: "Nekateri fantje so bili že malo utrujeni. Osvežili smo se in povadili, kar smo hoteli. Komaj čakamo tekmo. Vse poskušamo po malem dvigati na višjo raven. Upam, da bomo na tekmi proti Mariboru spet pokazali nekaj novega."

Kidričani so v zadnjem času odlični zlasti v obrambi. Zadetek so jim dali le trije tekmeci, nazadnje Muri (2:0) in še prej Olimpiji (1:0) ni uspelo.

"Mislim, da imamo kakovost, da premagamo Maribor," je odločen Aljaž Ploj, ki je pred leti odšel v Kidričevo ravno iz Ljudskega vrta. Aluminij je Mariborčane nazadnje premagal pred dvema letoma. Od tedaj je sedem tekem pripadlo vijoličastim, dve pa sta se končali brez zmagovalca.

Milanič: Zanima nas samo zmaga

Trener petouvrščenega Maribora Darko Milanič bo lahko računal na vratarja Kenana Pirića, ki je moral pred dvema tednoma v Domžalah zaradi udarca v glavo že po nekaj minutah z igrišča. Na treninge sta se v sredo vrnila tudi Rudi Požeg Vancaš in Špiro Peričić, vendar je njun nastop na tekmi vprašljiv. Zaradi zdravstvenih težav manjkajo Rok Kronaveter, Martin Milec in Aleksander Rajčević.

V ekipi do nadaljnjega ostajata Gregor Bajde in najboljši podajalec v lanski sezoni Amir Dervišević.

"Amir nam lahko pomaga v odlični formi ter fizičnem in psihološkem stanju. V tem trenutku tej odličnosti še ni blizu. Naredili bomo vse, da bo čim prej konkurenčen," je dejal Milanič.

"Aluminij je izjemno kompaktno moštvo, dobro stojijo v obrambi, delajo za skupni cilj. Uspeva jim zelo dobro. Naša naloga je, da to stremo. Ne bo lahko. Toda edino, kar nas zanima, je nadaljevanje zmag v prvenstvu."

Vijoličasti so po porazu v Celju (2:1) v zadnjih dveh krogih premagali Bravo (4:0) in Domžale (0:1).

Jasmin Mešanović je v lanski sezoni proti Aluminiju dosegel štiri zadetke, avgusta hat-trick ob zmagi v gosteh s 5:2, nato pa še enega 1. maja v Ljudskem vrtu (1:1): "Aluminij je tekmec, ki mi ustreza. Največ golov sem dal njim, tako da sem motiviran. Želim nadaljevati ta niz in pomagati svoji ekipi, da pride do treh točk."

Sodnik bo Damir Skomina.

Na sobotnem derbiju Maribor izziva vodilni Aluminij

Prva liga TS, 9. krog, danes ob 20.15:

MARIBOR - ALUMINIJ

Nedelja ob 14.00:

TRIGLAV - DOMŽALE

Ob 16.15:

OLIMPIJA - CELJE

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ob 18.00:

MURA - CB24 TABOR SEŽANA