Olimpija je na štirih tekmah zabila 10 golov in zbrala 10 točk. Foto: www.alesfevzer.com

Vodstvo Kranjčanov iz 15. minute je z zadetkoma v 20. in 24. minuti izničil Ante Vukušić. Prednost Olimpije je po pol ure povišal eden izmed najbolj razpoloženih na zelenici Luka Menalo. Po odmoru je za upanje Triglavanov zadel David Tijanić, a je že štiri minute pozneje po napaki vratarja Luke Čadeža žogo v prazno mrežo pospravil Mario Jurčević in poskrbel za mirnejšo končnico, v kateri so Ljubljančani prišli do tretje prvenstvene zmage.

Lestvica po štirih krogih je presenetljiva. Olimpija je edina z dvomestnim številom točk in ima pred drugim Aluminijem dve točki naskoka. Branilec naslova Maribor, ki je še brez zmage, ima tri točke. Po porazu v Sežani so na zadnjem mestu Domžalčani, ki so na treh dvobojih zbrali le točko.

Trije zadetki Olimpije v desetih minutah

Olimpija in Triglav sta postregla z všečno in odprto predstavo, polno priložnosti, tako da so gledalci lahko prišli na svoj račun. Po začetni premoči Olimpije so gostje učinkovito odgovorili že v prvi nevarnejši akciji. V 15. minuti je od daleč meril Tilen Mlakar, vratar Nejc Vidmar je žogo le odbil, na pravem mestu pa je bil Victor Aliaga in jo potisnil v gol.

Sledili so trije zadetki Ljubljančanov v desetih minutah. Začel je Vukušić, ki je na sredini odlično sprejel podajo Menala in Čadež je bil nemočen. Pet minut zatem je isti igralec po podaji Tomislava Tomića spretno dvignil žogo čez kranjske branilce in nato neubranljivo streljal, za 3:1 pa je poskrbel Menalo. Potem ko so Kranjčani pričakovali še eno podajo v sredino, je akcijo dokončal kar sam z močnim strelom pod prečko. To je bil tudi izid polčasa, v katerem je imela Olimpija kar 15 strelov.

Ekspresen odgovor Ljubljančanov po prejetem golu

Moštvi sta v nadaljevanju ostali v enakem ritmu. Olimpija je bila boljša, Triglav pa dovolj motiviran, da se še ni predal. Najprej je Vidmar po močnem strelu Davida Tijanića dobil žogo v glavo, a jo je tudi odbil v kot, nekaj minut zatem pa domači niso bili dovolj odločni, ko je po podaji Majcna Tijanić dobil žogo in jo poslal v mrežo.



Toda Olimpija je še drugič v tem večeru pravočasno odgovorila in Triglavu ni ponudila možnosti za izenačenje. Tokrat je zadel branilec Mario Jurčević, nekaj krivde pa je tudi pri vratarju gostov, ki je žogo dvakrat nespretno odbil tekmecem dobesedno na glavo, po drugem odbitku pa Jurčeviću ni bilo težko zadeti z dveh metrov.



Tabor je v Sežani po Celju premagal še Domžale. Foto: www.alesfevzer.com

Tabor v prve četrt ure dvakrat matiral Domžalčane

Novinec v prvi ligi Tabor je z 2:1 presenetil Domžale in jih prikoval na zadnje mesto. Sežančani so si pot do zmage tlakovali v prve četrt ure, ko so oba gola dosegli v razmaku treh minut. Najprej je bil po prdložku s kota v 10. minuti z glavo uspešen Antonio Azinović.

Domžalčani se še niso opomogli od šoka, ko je bilo na semaforju že 2:0. Hitri Francoz Louis Marie Bongongui je po prodrl po levi strani, podal žogo do Sikimića, ta je sam prišel pred Soršaka in s plasiranim strelom žogo ob levi vratnici poslal v mrežo.

Edino polpriložnost za Domžalčane je imel v 42. minuti Shamar Nicholson, a je vratar Arian Rener njegov strel ubranil.

Zadetki s tekme Tabor - Domžale

Rener se je nekajkrat izkazal tudi v drugem delu, gosti so še nekajkrat streljali mimo ali čez vrata, v 75. pa so vendarle zadeli. S kota je v sredino žogo poslal Senijad Ibričić, Gaber Dobrovoljc jo je z glavo podaljšal na drugo vratnico, kjer jo je pripravljen dočakal Tilen Klemenčič.

Dve minuti pozneje bi domači, pri katerih je v drugem delu s prostega strela dvakrat zagrozil Stjepan Babić, spet lahko vodili z dvema goloma razlike. Sikimić se je neoviran pritekel pred Sorčana, a je ta dobil medsebojni dvoboj, odbite žoge pa v mrežo ni znal poslati Marko Ristić.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 4. krog

CB24 TABOR SEŽANA - DOMŽALE 2:1 (2:0)

850; Azinović 10., Sikimić 13.; Klemenčič 75.

OLIMPIJA - TRIGLAV 4:2 (3:1)

1.800; Vukušić 20., 24., Menalo 30., Jurčević 59.; Aliaga 15., Tijanić 55.

Odigrano v soboto:

CELJE - BRAVO 2:2 (1:2)

400; Lotrič 45./11-m, 50.; Matko 16., Križan 40.

MURA - MARIBOR 1:1 (1:0)

4.100; Maroša 28.; Milec 70.

ALUMINIJ - RUDAR 1:1 (1:0)

300; Štor 23.; Kobiljar 58.