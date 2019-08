Nogometaši Maribora so v petem krogu državnega prvenstva dočakali prvo zmago, potem ko so s 4:2 ugnali CB24 Tabor Sežano. Toda kar nekaj navijačev je z žvižgi sporočilo, kaj si mislijo o predstavah Maribora v novi sezoni in predvsem o vodstvu kluba na čelu s trenerjem Darkom Milaničem in športnim direktorjem Zlatkom Zahovičem.

Zahovič jim ni ostal dolžan. "Dovolili smo, da se je ustvarilo stanje, ko lahko vsaka čistilka žali klub in trenerja. Tega ne bom več dovolil. Malomeščanstvo ne bo nikoli prišlo v klub. Malečnik in Miklavž ne bosta pljuvala po NK Maribor. Malečnik in Miklavž nista NK Maribor," je Zahovič povedal za Večer.

Danes, šest dni po tekmi, se je Zlatko Zahovič na klubski spletni strani opravičil:

“Spoštovani navijači! Namerno sem odlašal z opravičilom, da se izlijejo vse kritike, ki jih sprejmem kot povsem upravičene. Moje sporočilo v pogovoru po sobotni prvenstveni tekmi niti po naključju ni želelo biti posredovano v tej smeri.

Bilo je zelo napačno povedano, še slabše interpretirano. Moj namen ni bil nikogar užaliti, nisem govoril o posameznikih, ampak o prispodobah, ki pa so bile prenešene preveč neposredno in povsem zgrešeno. Iskreno se opravičujem vsem, ki so jih moje neprimerne besede prizadele.

Vsi dobro veste, da sem eden od vas oz. od nas.”