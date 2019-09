Žoga je okrogla: Pokal je razgalil ranljivost Maribora in Olimpije

Po presenetljivih izpadih Maribora in Olimpije pokalno tekmovanje nima izrazitega favorita, v prvenstvu pa štrene pri vrhu še vedno meša odlični kidričevski Aluminij.

Voditelj Marko Cirman ter njegova tokratna sogovornika, Matej Grošelj s časnika Dnevnik in Jože Pepevnik iz športnega uredništva Radia Slovenija, so prečesali nogometno dogajanje zadnjih dveh tednov. V ospredju sta se znašli veliki zmagi Kopra in velenjskega Rudarja v osmini finala pokalnega tekmovanja, ki sta poskrbeli za izpad obeh lanskih finalistov in velikih tekmecev, Maribora in Olimpije.

Rudar izločil branilce pokalne lovorike

Z zmago popravili vtis, ne pa z igro

"Rekel bi, da je šlo za dve najbolj nezainteresirani predstavi Mariborčanov in Ljubljančanov v tej sezoni. Ni bilo pravega motiva, in ko v tekmo enkrat kreneš z napačnim pristopom, te to lahko hitro kaznuje. Pokal je dokazal, kako ranljiva sta oba prva kandidata za državni naslov. Ni pa bilo ne v Ljubljani in ne v Mariboru v klubih nobene reakcije po izpadu. Oba sta popravila vtis v prvenstvu z zmagama, z igro pa niti ne," je dejal Grošelj, ki razlog za izpad zeleno-belih vidi predvsem v trenjih med igralskim kadrom in klubskim vodstvom.

"Olimpija je bila neprepoznavna, ni imela volje, energije, moči .. Sploh v drugem polčasu je Rudar zlahka nadzoroval igro. Verjetno je vzroke treba iskati v vrhu kluba. Mandarić je spet odšel v Ameriko, igralci nimajo plač in potem se ti hitro lahko zalomi."

Mariborsko pokalno usodo je na Bonifiki z dvema prostima udarcema zapečatil donedavni član vijoličastih Dare Vršič. Izkušeni vezist je po izteku pogodbe v Ljudskem vrtu okrepil drugoligaša iz Kopra in hitro postal prva violina v ekipi, ki jo vodi Miran Srebrnič.

Prekaljene desetke v slovenskem prostoru vedno uspevajo

"Vršiču v jeseni njegove kariere ustreza vloga vodje v Kopru. Če bo dočakal vrnitev v prvo ligo, bo to neka lepa zgodba v njegovi bogati karieri," meni Grošelj, Pepevnik dodaja: "V slovenskem prostoru igralci, kot je Vršič, torej izkušene, prekaljene t. i. desetke, še vedno prosperirajo. Ni si težko predstavljati, da bo Vršič, če se s Koprom uvrsti v prvo ligo, v prihodnji sezoni v njej eden najvidnejših igralcev. Ima to kakovost, tehnično kakovost, zna deliti žoge, izvajati prekinitve ... Mislim pa, da se Mariboru odsotnost Dareta Vršiča ne pozna. Zlatko Zahovič ga je enostavno nadomestil z Rokom Kronavetrom. Se pa vidi, kaj se zgodi, ko igralec, kot je Vršič, dobi nekaj več kontinuirane minutaže. To je ta igralni čas, ki ga v Mariboru ne bi dočakal. Dvomim pa, da bi bil Maribor z Vršičem kaj boljši ali uspešnejši, kot je bil v tej sezoni doslej."

Pokal: Koper s 3:2 izločil Maribor

Težko je reči, kdo je favorit za pokal

V pokalnem tekmovanju so med osmimi ekipami ostali trije drugoligaši, poleg Kopra še Radomlje in Nafta, favorita za končno lovoriko pa je težko določiti. "Pokal bo po izpadu Maribora in Olimpije postal časten boj za naziv tretjega kluba v državi. Brez velikih se bodo udarili "manjši" ... Izpostavil bi Domžale in Muro, ki bosta zdaj pod največjim pritiskom, so pa v pokalu vedno možna presenečenja, kar vidimo tako pri nas kot drugje v Evropi," je povedal Grošelj.

Nogometno omizje je govorilo tudi o vztrajnem nabiranju točk kidričevskega Aluminija, krizi velenjskega Rudarja, najavljeni selitvi Simona Rožmana na klop hrvaškega prvoligaša Rijeke ter pestrem mednarodnem nogometnem dogajanju.

Vabljeni k poslušanju celotnega pogovora!