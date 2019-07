Od trojice Senijad Ibričić, Amedej Vetrih in Shamar Nicholson bo tudi v tej sezoni marsikaj odvisno. Jamajčan je v preteklih tednih blestel na Zlatem pokalu v ZDA, na katerem je dosegel dva zadetka, tudi v polfinalu proti Američanom (1:3). Ga bo Domžalom uspelo zadržati? Foto: www.alesfevzer.com

Ob Kamniški Bistrici so zadržali vse glavne može in jim dodali nekaj novih imen, ki bodo razširila nabor. Vratar Grega Sorčan in nekdanji reprezentant Branko Ilić sta najodmevnejši okrepitvi, prišli so še Josip Ćorluka (Široki Brijeg), Estonec Mattias Käit, iz Krškega Francoz Marco da Silva in sin Amirja Karića Sven Šoštarič Karič.

"Naše priprave so se v bistvu začele že 10. januarja, zdaj smo zadevo samo osvežili. Spomladi smo rotirali le 13, 14 igralcev, bili smo prisiljeni razmišljati o okrepitvah. Izboljšali smo skavting, sistem dela v klubu smo dvignili še stopničko višje. V tem trenutku smo lahko zadovoljni, imamo luštno ekipo. Igralski kader smo sestavili z veliko ambicijo, da tudi v tekmovalnem smislu naredimo presežek. Tega ne skrivamo, verjetno pa to ni neka realnost. Klub mora organsko rasti. Imamo 18 igralcev, priključili smo štiri mladince, to gotovo ni kader, ki bi lahko konkuriral ekipi, ki ima 25 enakovrednih igralcev," pravi trener Simon Rožman.

Hkrati poudarja, da se odhodom najbrž ne bo mogoče izogniti. "Težave se pri nas začnejo ponavljati, ko se začne spreminjati okostje ekipe. Tudi letos ne pričakujemo drugačne zgodbe, saj je treba preživeti. Prestopni rok bo spet narekoval, kako daleč lahko sežemo."

Cilj je v pomlad priti bližje vrhu

V preteklih dveh sezonah so v Domžalah plačali davek evropski sezoni in že v jesenskem delu preveč zaostali za tekmecema v državnem prvenstvu. Cilj Rožmana je, da bi bilo tokrat vendarle drugače: "Razvijamo se v pravo smer in poskušamo delati majhne korake naprej. Verjamem, da lahko naredimo presežek v tekmovalnem smislu, to je edina stvar, ki mi kot mlademu in ambicioznemu trenerju v tem trenutku roji po glavi. Ne bi si želel slabega štarta v sezono in velikega točkovnega zaostanka, ko naše ambicije za kaj več hitro splahnejo po vodi. Upam, da bomo v spomladanski del prišli z zaostankom manj kot 10 točk, s čimer bi bil zelo vesel, saj smo bili v zadnjih treh sezonah spomladi vselej zelo dobri in rezultatsko uspešni."

Prvi tekmec Domžal bo malteški Balzan, v nedeljo bodo na domačem stadionu pričakale Rudar, prihodnji teden pa bo njihov realnejši domet najbrž že pokazal derbi v Stožicah proti Olimpiji.

EVROPSKA LIGA, 1. PREDKROG, prve tekme



Četrtek ob 18.30:

BALZAN (MLT) - DOMŽALE

Ob 19.00:

MACCABI HAIFA (IZR) - MURA

Ob 20.00:

OLIMPIJA - RIGAS FS (LAT)



Povratne tekme bodo 18. julija.

Ante Šimundža se bo že v prvem krogu DP-ja znova srečal z Dušanom Kosičem. Mura je konec maja v zadnjem krogu v neposrednem dvoboju doma premagala Celje in si zagotovila kvalifikacije za Evropsko ligo. Foto: www.alesfevzer.com

Poškodbi priložnost za druge igralce

Priprave Mure sta v zadnjih dneh pokvarili poškodbi dveh izjemno pomembnih igralcev Nika Lorbka (prepona) in Nina Koutra (mišica), ki sta izgubljena za uvodne preizkušnje sezone. Prvi bo najbrž manjkal do konca julija, drugi se bo morda vrnil na igrišča že prihodnji teden.

"To je davek na prejšnjo sezono in velike obremenitve. Igralci tega niso navajeni, preprosto se je moralo nekje poznati. S tega stališča nisem zadovoljen. Bodo pa zato dobili priložnost drugi igralci in bodo lahko potrdili, zakaj so v tem klubu. Imamo tudi nekaj mladih, nadarjenih fantov, ki bodo v nekem obdobju prišli na prag prve ekipe. Verjamem, da je med njimi tudi kakšen, ki bi lahko ponudil kaj več. Nadomestiti bomo morali tudi Roka Sirka, prvega strelca ekipe in tretjega najboljšega v prvenstvu. Sicer pa sem z delom zelo zadovoljen, opravili smo stvari, ki smo si jih zadali. Odigrali smo šest zahtevnih pripravljalnih tekem s težkimi tekmeci," meni trener Ante Šimundža.

V ponedeljek je triletno pogodbo podpisal 19-letni mladi reprezentant BiH-a Marko Brkić. Obetavni vezist je prišel iz tamkajšnjega prvoligaša Zvijezde 09.

V Hajfo se ne gredo branit

Sobočani so si v pretekli sezoni v zadnjem krogu zagotovili vozovnico za Evropo, čeprav so bili pred začetkom njihovi cilji precej skromnejši. "Res delamo velike korake, mogoče celo prevelike za to časovno obdobje. Toda razvoja ni smiselno zavirati. Igralci so toliko napredovali, da smo prišli do 4. mesta. Zdaj smo še malo dvignili letvico. Lani smo se bojevali proti izpadu, letos je naš cilj sredina lestvice in poskušati stabilizirati klub. Ta cilj smo si postavili že pred dvema letoma, še kakšni dve, tri leta bo treba, da pridemo do stabilizacije v prvi ligi. Primarni cilj je torej prvenstvo, nato pokal in Evropa," je dodal Šimundža.

20 let bo že, odkar je Mariboru z zadetkom proti Lyonu pomagal k zgodovinski uvrstitvi v Ligo prvakov, v kateri je dosegel tudi premierni gol za zmago v Kijevu. Pred petimi leti je vijoličaste v najelitnejšem evropskem tekmovanju vodil s klopi.

"Bil sem že v Evropi in vem, kako zahtevna je. Jaz s tem nimam težav, vem pa, da se mora na to navaditi tudi klub. Že prva tekma je takšna, da je tekmovalno zahtevna, neugodna sta potovanje in vročina. Toda to nam ne sme nam biti ovira, ampak motiv za dokazovanje. Prepletanje tekem v Evropi in na domačem prizorišču je meni znano, igralcem in klubu malo manj. Najpomembnejše bo, da bomo osredotočeni na prvenstvo. Želim si pozitivno miselnost. V Izraelu v vsakem primeru iščemo pozitiven rezultat. Tja se ne gremo branit, saj bi bila to smrtna obsodba," so njegovi glavni poudarki pred četrtkovim gostovanjem v Hajfi pri Maccabiju in domačim uvodom v nedeljo v Celju.

Izraelci domače prvenstvo začenjajo šele konec avgusta.

PRVA LIGA TS, 1. KROG



Sobota ob 18.00:

CB24 TABOR SEŽANA - ALUMINIJ

Ob 20.15:

MARIBOR - TRIGLAV KRANJ



Nedelja ob 17.45:

BRAVO LJUBLJANA - OLIMPIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

Ob 19.00:

CELJE - MURA

Ob 21.00:

DOMŽALE - RUDAR VELENJE