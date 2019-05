Gorica, Celje in Maribor so stalni člani I. SNL vse od osamosvojitve Slovenije leta 1991. Primorci se ponašajo s štirimi naslovi državnega prvaka. Foto: www.alesfevzer.com

Le trije klubi igrajo v slovenski nogometni ligi vse od osamosvojitve - Maribor, Celje in Gorica. Zdaj Goričanom grozi selitev v drugo ligo, v nedeljo pa jih čaka zahtevna naloga.

Sežanci so med slovensko elito igrali samo v sezoni 2000/01, v kateri so med 12 klubi zasedli zadnje mesto in hitro izpadli. Kraševci so se v tej sezoni do zadnjega diha borili z ljubljanskim Bravom za direktno vstopnico za prvo ligo, a so na koncu za njimi zaostali za šest točk.

Varvanci Andreja Razdrha, nekdanjega trenerja Olimpije, so imeli najboljšo obrambo druge lige, saj so na 30 tekmah prejeli le 22 zadetkov. V napadu je blestel Francoz senegalskega rodu Papa Ibou Kebe, ki je na 25 tekmah zabil 24 golov. Dobre pomočnike je imel v Leonu Severju, Dinu Stančiču in Stefanu Stevanoviću.

Dodatne kvalifikacije niso novost za Goričane. Pred štirimi leti so se vrtnice za ohranitev prvoligaškega statusa pomerile z Aluminijem in obstale.

KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV PRVE LIGE, prva tekma:

CHERRYBOX24 TABOR SEŽANA - GORICA 2:1 (2:1)

1.400; Stevanović 14., Azinović 40.; Velikonja 17./11-m



Cherrybox24 Tabor Sežana: Rener, Aliaj, Nemanić, Azinović, Slavec, Sever, Vukelić, Krivičić (83./Humar), Stančič (88./Ndzengue), Ibou Kebe, Stevanović (90./Salkić).



Gorica: Sorčan, Celcer, Lipušček, Kavčič, Curk, Šipek (63./Marinič), Grudina, Kolenc, Osuji, Velikonja, Filipovič (80./Hodžić).

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)

PLTS 19/20: Kvalifikacijska tekma za uvrstitev v PLTS CherryBox24 Tabor Sežana - Gorica

Druga tekma, nedelja ob 17.00:

GORICA - CHERRYBOX24 TABOR SEŽANA