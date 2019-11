Napadalec Mure Luka Šušnjara se veseli zmage z navijaško skupino Black Gringos. Foto: www.alesfevzer.com

Avtogol Mirala Samardžića po veliki napaki Nejca Vidmarja je odločil derbi 16. kroga Prve lige TS, ki se je končal z zmago Prekmurcev s 3:1. Dve minuti in pol prej je bil branilec Olimpije zelo blizu zadetka na drugi strani, toda po kotu in njegovem strelu z glavo je sijajno reagiral domači vratar Matko Obradović in preprečil izenačenje.

Kljub podjetnejši igri v prvem polčasu in nato izjemni priložnosti za 1:1 Hadžić ni iskal izgovorov za tretji poraz Ljubljančanov v tej sezoni: "Drugi polčas je bil katastrofalen. Že v prvem smo imeli le jalovo iniciativo, igralci niso bili dovolj agresivni v napadu. Če bi bili in ne bi iskali samo prekrškov, bi verjetno zadeli. Opozarjal sem, da je glavna moč Mure agresivnost. Če nisi pravi v dvobojih, lahko izgubiš. To se je zgodilo v drugem polčasu," je povedal po tekmi v studiu TV Slovenija.

Na novinarski konferenci je podrobneje opisal, kakšna navodila je prenesel svojim varovancem med obema polčasoma, ko se je pri ograji na spodnjem koncu tribune pogovoril s pomočnikom Nikico Milenkovićem.

"Želeli smo obdržati igro podaj, da bi oni tekli za žogo. In da v napadu Savić, Menalo in Vukušić v določenih trenutkih ne bi igrali preveč na prekrške, ampak bi poskušali biti bolj direktni in napadalni. Po dominaciji v prvem polčasu smo v drugega vstopili prelahkotno. Mura nas je nadigrala in zasluženo zmagala."

Bi moral Skomina pokazati na 11-m? Hadžić je moral tretjič in zadnjič tekmo spremljati s tribune zaradi kazni iz Kranja prejšnji mesec. Tudi tokrat ga je Damir Skomina kar nekajkrat razburil.

V 23. minuti se je jezil, ker so domači navijači glasno zahtevali rdeči karton, ko je Eric Boakye kot zadnji obrambni igralec na sredini igrišča ustavil Klemna Pucka in prekinil nevaren protinapad. Med odmorom je nekaterim gledalcem kar sam pojasnjeval, da prekrška sploh ni bilo in da je Ganec prej izbil žogo.

Prav tako ni skrival prepričanja, da bi moral Koprčan v 16. minuti pokazati na 11-metrovko v korist Olimpije, ko je v kazenskem prostoru padel Stefan Savić.

Na VIP-tribuni je mimogrede ustregel še prošnji za fotografiranje z enim izmed mladih navijačev Mure, po zadnjem sodnikovem žvižgu pa ga je prišel pozdravit predsednik gostiteljev Robert Kuzmič in ga tolažil z besedami, da so bili tokrat pač boljši: "Že pred tekmo sem rekel: 'Naj zmaga boljši!'"

Neumnosti pri prekinitvah

Muraši so na šesti medsebojni tekmi prvič premagali Ljubljančane, odkar so se lani vrnili v prvo ligo.

"Dominacije pri igri podaj niti niso imeli, kaznovali so nas po naših neumnostih pri prekinitvah. Ne morem verjeti, kako z lahkoto smo puščali igralce, da nam zabijajo gole. Dva smo prejeli iz prekinitve. Opozarjal sem igralce, naj pri predložkih gledajo tekmeca, ne žoge," je še dejal Hadžić, ki je prvič vodil Olimpijo v Murski Soboti.

Septembra lani je bil ob zmagi z 2:0 trener Zoran Barišić, aprila pa ob remiju brez zadetkov Robert Pevnik, za katerega je bila to zadnja tekma na klopi zeleno-belih.

Odločili agresivnost in srčnost Mure

Pet minut pred prvim zadetkom je namesto Bojana Kneževića na zelenico vstopil Jucie Lupeta, pozneje je Savića zamenjal Rok Kidrič. "Poskušali smo z dvema visokima napadalcema in rotacijami. Knežević ves teden ni treniral in fizično ni dovolj dobro pripravljen, sam je prosil za menjavo. Ker sta Valenčič in Putinčanin v soboto dobila vročino, nismo imeli prave alternative na tem položaju. Ko je Knežević šel ven, smo resda imeli nekaj težav z distribucijo žoge oziroma pri podajah, ampak to ni bila glavna težava. Prepustili smo jim primat, agresijo in srčnost. Tu smo padli, Mura je pri tem najnevarnejša in te zna kaznovati."

"Ante jih je dobro motiviral. Vprašanje je, kaj bi se dogajalo, če med polčasom njega ne bi bilo v slačilnici. Ko so bili v slabem stanju, jih je trener dvignil, da so preobrnili potek tekme. To je ključ glavnega trenerja," se je Hadžić še malce navezal na svoj položaj, ko ni smel voditi moštva s klopi.

Hadžić: Drugi polčas je bil katastrofalen

Nejc Vidmar je moral trikrat pobrati žogo iz svoje mreže. Na prejšnjih sedmih gostovanjih je Olimpija skupno prejela le pet zadetkov. Izgubila je tudi v Kidričevem 18. avgusta (1:0). Foto: www.alesfevzer.com

V prvem polčasu "preširoki in predolgi"

Šimundža se je strinjal s Hadžićem: "Vedeli smo, da je Olimpija ekipa, ki ne trpi agresivnosti, da ne mara igralcev blizu za hrbtom in s sapo na vratu. Poskušali smo jim vzeti čim več najboljših stvari, ki jih imajo, in jim vsiliti čim več naših principov. V drugem polčasu nam je to uspelo. Tri točke smo si težko prigarali, a so zaslužene."

Začetek je bil slabši in v prvem polčasu si Mura z izjemo vratnice Nina Kouterja drugih priložnosti ni priigrala. "Vedeli smo, da bomo v prvem polčasu trpeli in da nas bo tekmec, ki je kakovosten in dinamičen, spravil zelo pod pritisk. Toda v prvem polčasu stvari nismo delali tako, kot smo se dogovorili. Dovolili smo jim preveč medprostorov in igre v globino. Po 15, 20 minutah smo nekako vzpostavili ravnotežje, a to še vedno ni bilo to. Imeli smo preveč izgubljenih žog, slabo izpeljanih protinapadov, polprotinapadov in kontinuiranih napadov. Bili smo preširoki in predolgi. V drugem polčasu smo te stvari popravili in zožali prostor. Bili smo neprimerno boljši."

Trener Sobočanov je bil zadovoljen, ker pokalni tekmi proti Domžalam igralcem nista pobrali moči. "Veseli me in zelo pomembno je, da smo bili tekaško na isti ravni kot Olimpija, ki je v dveh tednih odigrala tri tekme, mi pa pet. Zadetki so nam seveda dali še dodatno energijo in bili smo nepopustljivi do konca tekme. Sicer pa se niti nisem bal, da fizično ne bi mogli oddelati tekme. Večja težava po pokalnem uspehu bi bila lahko čustva, ki niso smela prevladati. Poskušali smo takoj pozabiti na pokal. Fantje so to dobro opravili, dobili so tudi navodila, da je treba preklopiti čim prej."

"Še nihče ni osvojil prvenstva novembra"

Po pozdravu nogometašev z navijači je na Fazaneriji, kjer se je zbralo 4.400 gledalcev, zadonela tudi klasika skupine Queen We Are the Champions. Mura za vodilno Olimpijo tako kot Maribor zaostaja zgolj dve točki. Vse kaže, da bi lahko Prekmurci še dolgo držali korak z vrhom, toda Šimundža umirja evforijo.

"Zmaga nam je prinesla tri točke, ki so prestižne, ampak niso nič več kot tri točke. Definitivno smo ekipa v razvoju, nič se nismo postarali od prejšnjih dveh tekem. Tudi klub je v razvoju. Moštvo je vlečna lokomotiva, tega se klub zaveda in vsakdo poskuša opravljati svoje delo čim bolje. Da bi 3. novembra prišli v stanje, da smo mi tisti, ki diktiramo ritem prvenstva ali smo favoriti, pa nikakor. To so samo tri točke, ki nam morajo dati potencial in energijo za naprej, za še trše delo. Še nihče ni osvojil prvenstva na začetku novembra."



V prihodnjem krogu bosta Mura in Olimpija prav tako igrala v nedeljo. Sobočani, ki so neporaženi že devet ligaških tekem, se bodo ob 19.00 pomerili z Aluminijem (obe ekipi imata po 31 točk), Ljubljančani bodo ob 16.45 pred kamerami TV Slovenija gostili CB24 Tabor Sežano. Neprepričljivi Maribor, ki se je pred dvema dnevoma mučil z Bravom (0:1), bo v soboto ob 16.55 v Ljudskem vrtu pričakal Domžale.

Jesenski del prvenstva se bo končal s tekmami 20. kroga 4. in 5. decembra, nato pa se bo liga nadaljevala 22. februarja, ko bo na sporedu tudi derbi Maribor - Olimpija.