Karlo Plantak je za Hrvaško že igral v mlajših selekcijah. Foto: EPA

Plantak je igral tudi za zagrebški Dinamo. Z novimi delodajalci je podpisal pogodbo do konca junija 2021.

Karlo Plantak najpogosteje igra na položaju zadnjega zveznega nogometaša.

Celjani na prvih štirih tekmah Prve lige niso zmagali, v zadnjih dveh krogih pa so premagali evropske Domžale in Maribor. Na lestvici so se tako povzpeli na četrto mesto.