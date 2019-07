Video: Maribor ogorčen zaradi treh sodniških odločitev

Sporna dva prepovedana položaja in nedosojena 11-metrovka

Maribor - MMC RTV SLO

Maribor bo v 2. krogu v soboto gostoval v Velenju. Foto: www.alesfevzer.com

V nogometnem klubu Maribor so se po porazu proti Triglavu z 1:2 v 1. krogu Prve lige TS odločili, da ne pošljejo svojih predstavnikov na novinarsko konferenco, so se pa oglasili na družbenih omrežjih, saj so jih razburile tri sporne sodniške odločitve.