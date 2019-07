Odločilni zadetek Alex Morgan v 31. minuti. Foto: Reuters

Vratarka Alyssa Naeher je ubranila slab strel z bele točke kapetanki Steph Houghton.

Megan Rapinoe (levo), ki je v četrtfinalu z dvema zadetkoma pomagala ZDA do zmage nad Francijo, dva gola pa je prispevala tudi v osmini finala proti Španiji (obakrat 2:1), tokrat ni bilo v začetni postavi. Na klopi je obsedela zaradi manjše poškodbe zadnje stegenske mišice. Za finale bo najbrž pripravljena. Namesto nje je igrala strelka prvega gola Christen Press. Foto: Reuters

Američanke so po uvodnem pritisku povedle že v 10. minuti, ko je po predložku z desne strani z glavo zadela Christen Press. Devet minut pozneje je po podaji v kazenski prostor z leve strani s strelom "iz prve" z notranjim delom stopala izenačila Ellen White, to je bil zanjo šesti zadetek na prvenstvu.

V 31. minuti je sledilo novo vodstvo ZDA, ko je prav tako z glavo mrežo zatresla Alex Morgan in si tako na najlepši mogoč način voščila za 30. rojstni dan.

Na koncu je bil to tudi končni izid. Angležinje, ki so v drugem polčasu pogumno lovile izenačujoči gol, so sicer v 69. minuti že mislile, da so poravnale izid, a je bil po posredovanju videosodnika (VAR) zadetek razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

V 86. minuti je Anglija ostala le z 10 nogometašicami na igrišču, saj je branilka Millie Bright prejela drugi rumeni karton. Sodniški dodatek je trajal sedem minut, a do spremembe izida ni več prišlo.

Spektakularni dvoboj je na stadionu v Lyonu spremljalo 53.512 gledalcev. Foto: Reuters

V sredo bo na istem prizorišču še tekma Nizozemska - Švedska, v nedeljo ob 17.00 pa finale. Američanke bodo v svojem petem finalu (1991, 1999, 2011, 2015, 2019) naskakovale četrto zmago (1991, 1999, 2015).

Polfinale (Lyon):

Anglija - ZDA 1:2 (1:2)

53.512; White 19.; Press 10., Morgan 31.

RK: Bright 86./Anglija

Alyssa Naeher (ZDA) je v 86. minuti ubranila 11-metrovko Steph Houghton.

Zadetek Christen Press za vodstvo ZDA z 1:0

Gol Ellen White za izenačenje Anglije na 1:1

Zadetek Alex Morgan za vodstvo ZDA z 2:1

Zastreljana 11-metrovka Angležinj v 86. minuti

Sreda ob 21.00 (Lyon):

NIZOZEMSKA - ŠVEDSKA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

TEKMA ZA 3. MESTO, v soboto ob 17.00 v Nici

FINALE, v nedeljo ob 17.00 v Lyonu

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.