Euro 2020 bo, kot je že znano gostilo 12 mest, med njimi tudi drugo največje rusko mesto Sankt Peterburg. Ravno tam sta se danes srečala Aleksander Čeferin in Vladimir Putin. Foto: Reuters

Foto: Reuters

Presednik Uefe je na srečanju najprej pohvalil Rusijo za dobro organizirano svetovno prvenstvo 2018 in dodal, da ne dvomi, da Rusija ne bi bila sposobna gostiti takšnih turnirjev na najvišji možni ravni.

Na drugi strani pa je Putin obljubil, da bo Rusija naredila vse, da ne bo razočarala Uefe, čeprav se jo v zadnjih dneh spet povezuje z dopinškimi aferami, zaradi katerih Rusom grozi štiriletna izključitev z mednarodnih tekmovanj. "Naredili bomo vse, da ne razočaramo vas, igralcev in navijačev," je Čeferinu dejal Putin.

Wada: Suspenz se ne nanaša na Euro

"Mislim, da tega evropskega prvenstva ne ogroža nič," je že v ponedeljek v Moskvi poudaril ruski minister za šport Pavel Kolobkov.

To so danes potrdili tudi pri Svetovni protidopinški agenciji (Wada): "Nogometno evropsko prvenstvo je za evropsko zvezo Uefo posamično regionalno oziroma celinsko tekmovanje, zato ne sodi v sklop priporočil mednarodnim zvezam," so sporočili z Wade.

Posebna preiskovalna komisija je v ponedeljek Wadi priporočila stroge sankcije proti ruskemu športu zaradi domnevne manipulacije podatkov o dopinških testih. Med njimi je tudi prepoved organizacije velikih mednarodnih tekmovanj v Rusiji. Končno odločitev bo Wada sprejela 9. decembra na zasedanju v Parizu.