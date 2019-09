Andrej Razdrh in Darko Karapetrović zapuščata Sežano. Foto: www.alesfevzer.com

Primorske novice medtem poročajo, da je razlog za odstop Razdrha odhod v Domžale, kjer bo nasledil Simona Rožmana, ki je odstopil v torek. Ob Razdrhu je odstopil tudi njegov pomočnik Darko Karapetrović. Razdrh naj bi imel v pogodbi s Sežanci napisano klavzulo, da lahko klub zapusti ob primerni odškodnini.

42-letni Vrhničan je celotno kariero igral v slovenski ligi za klube Svoboda, Primorje, Triglav Kranj in Domžale. Skupno je v prvi slovenski ligi odigral 35 prvenstvenih tekem in dosegel en gol. Trenersko pot je začel pri mlajših kategorijah Olimpije, pri kateri je bil med letoma 2012 in 2013 tudi glavni trener članske ekipe.

Tabor je prevzel pred lansko sezono in ga tudi popeljal v elitno druščino. Kraševci so uspešno začeli letošnjo sezono, saj so trenutno s tremi zmagami in desetimi točkami na šestem mestu. Do imenovanja novega trenerja bo sežansko ekipo vodil dozdajšnji pomočnik Uroš Barut.