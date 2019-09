Simon Rožman po dobrih treh letih zapušča Domžale. Foto: www.alesfevzer.com

36-letni Rožman je v sporočilu za javnost zapisal, da na začetku sezone ne dosegajo želenih tekmovalnih rezultatov, "zato je odhod z mesta glavnega trenerja članske ekipe moja dolžnost in odgovornost, ki jo nosim do kluba. Jaz odgovarjam za rezultate, v tem trenutku pa je treba nekaj spremeniti".

Rožman je funkcijo vodenja prve ekipe prevzel 1. septembra 2016, ko je zamenjal Luko Elsnerja. Od takrat je Domžale vodil na 134 tekmah ter zbral 67 zmag, 32 remijev in 35 porazov.

"Menim, da smo v treh letih naredili izjemno delo. Na vseh ravneh delovanja smo se približali najboljšima kluboma v Sloveniji, odigrali 16 evropskih tekem, osvojili pokal Slovenije, se zelo razvili in hkrati občutno napredovali. Mislim, da smo s sodelavci postavili prepoznaven model igre in imeli svoj DNK, ki je poznan in cenjen tudi širše," je še zapisal Rožman.

Športni direktor Matej Oražem je priznal, da je ta odločitev določen šok, "vendar jo moramo iz spoštovanja do njega in do vsega, kar je naredil za NK Domžale, sprejeti, se z njo sprijazniti in najti najboljšo možno pot naprej".

"Simon je eden izmed trenerjev, ki je v klubu pustil največji pečat s svojim delom, odnosom do dela in sodelavcev ter s svojim značajem. Čeprav smo razočarani, da se del naše zgodbe končuje, smo ponosni na skupno delo in uspehe ter hvaležni, da smo imeli možnost skupnega delovanja. Simon bo najprej odšel na prepotreben dopust, nato pa so mu vrata našega kluba vselej odprta in obojestranska želja je, da sodelovanje nadaljujemo v drugačni vlogi. V kakšni točno, bo pokazal čas," je še povedal Oražem.