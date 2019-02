Liverpool je bolje odprl srečanje na Old Traffordu, ki sta ga v prvem polčasu zaznamovale predvsem tri poškodbe. Foto: Reuters

So pa gostitelji za točko proti večnemu tekmecu plačali visok davek, in sicer že v prvem polčasu, ko so ostali brez poškodovanih Anderja Herrere, Juana Mate in rezervista Jesseja Lingarda. Vso tekmo je sicer nekoliko šepal tudi drugi najboljši napadalec v ekipi, Marcus Rashford.



Menedžer Liverpoola Jürgen Klopp s predstavo svojih varovancev ne more biti zadovoljen. Z nenatančnimi podajami in predložki so zapravili kopico obetavnih akcij, tudi sicer jim je pred kazenskim prostorom nasprotnika večkrat zmanjkalo idej. Z osvojeno točko so se zavihteli na vrh prvenstvene lestvice.



Šlo je za 230. obračun največjih angleških tekmecev v vseh tekmovanjih. Uspešnejša je ekipa z Old Trafforda, ki je slavila 88-krat, 76-krat je zmagal Liverpool, 66-krat pa se je srečanje končalo brez zmagovalca.

Najlepša priložnost na tekmi se je bržkone v prvem polčasu ponudila Jesseju Lingardu, ki je po krasni globinski podaji Romeluja Lukakuja želel preigrati vratarja Alissona Beckerja, a je ta 'prebral' njegovo namero in mu v zadnjem trenutku spretno izbil žogo ter preprečil veselje. Foto: Reuters

Liverpool bolje začel derbi

V prvi polovici prvega polčasa je bil Liverpool občutno boljši nasprotnik. Gostje z Anfielda so prevladovali na sredini igrišča, ves čas so napadali, še posebej po desni strani prek Mohameda Salaha, a precej neučinkovito. Še najlepšo priložnost je zapravil prav Salah s prostega strela, potem ko je Ander Herrera pred kazenskim prostorom s prekrškom zaustavil prodor Joela Matipa.



Tri poškodbe v prve pol ure igre

Vezna linija gostiteljev je sicer v prvih 25 minutah utrpela dva huda udarca. Najprej se je poškodoval Herrera, kmalu zatem pa še Juan Mata. Poškodovana igralca sta na zelenici zamenjala Andreas Pereira in Jesse Lingard. V menjavo je bil prisiljen tudi strateg Liverpoola Jürgen Klopp, v 30. minuti je Roberta Firmina, ki si je zvil gleženj, zamenjal Daniel Sturridge. To je bil sicer zanj 300. nastop v Premier ligi.



Krasna akcija Uniteda in obramba Alissona

Gostje so še vedno pritiskali na Unitedova vrata, njihovi napadi so potekali predvsem po bokih, s predložki s strani niso bili pretirano uspešni. V zaključku polčasa so nato dvakrat nevarno zapretili tudi nogometaši Uniteda. Najprej je v 37. minuti z razdalje silovito sprožil Paul Pogba, a je Virgil van Dijk njegov strel z glavo odbil v kot, kmalu zatem je Liverpoolov vratar Alisson Becker veselje preprečil še Lingardu. Po krasni akciji je Romelu Lukaku na robu kazenskega prostora z globinsko podajo v ogenj poslal angleškega reprezentančnega napadalca, ki je želel preigrati vtekajočega Alissona, a je Brazilec uganil njegovo namero in mu z roko izbil žogo.



Domača obramba je uspešno zaustavila Liverpoolov napad. Foto: Reuters

Solskjaer opravil še zadnjo menjavo

Neverjetno, ob tem poskusu se je poškodoval tudi Lingard, tako da je moral Solskjaer opraviti še tretjo, zadnjo menjavo. Na zelenico je stopil Alexis Sanchez. Težave z bolečinami v zapestju so pestile tudi Liverpoolovega bočnega branilca Andyja Robertsona, ko je v eni izmed akcij nanj padel Lukaku.



Rdeči vragi so se za hip prebudili

V uvodnih minutah nadaljevanja je Solskjaerjeva četa zaigrala bistveno bolje. Trikrat je zapretila iz prekinitve, pri vseh treh akcijah se je kot podajalec izkazal Ashley Young, a se Liverpoolova mreža ni zatresla. Liverpool je bil na drugi strani precej nenevaren. Igra po tleh petkratnim evropskim prvakom ni obrodila sadov, nenatančnim predložkom v kazenski prostor pa je bila domača obramba zlahka kos. So pa Liverpoolčani dvakrat zahtevali najstrožjo kazen, potem ko je ob predložkih iz kota Georgina Wijnalduma in Matipa pri strelu z glavo oviral Scott McTominay, a je piščalka glavnega sodnika Michaela Oliverja ostala nema.

Vzdušje na Old Traffordu že dolgo ni bilo tako naelektreno, kot prav na 230. derbiju med Unitedom in Liverpoolom. Navijači so brez prestanka prepevali vso tekmo. Foto: Reuters

Matipov avtogol razveljavljen

V 75. minuti je Old Trafford 'eksplodiral' od navdušenja, ko je žoga po nespretnem posredovanju Matipa končala v Liverpoolovi mreži, a je stranski sodnik zadetek razveljavil zaradi prepovedanega položaja podajalca Chrisa Smallinga ob predložku Luka Shawa. Drugi polčas je minil, kot bi mignil, priložnosti praktično ni bilo, v 91. minuti se je po Lukakujevi podaji z desne ponudila Smallingu, ki pa hitre podaje pred gol ni pričakoval in ostalo je pri začetnih 0:0.

Premier liga, 20. krog, nedeljski tekmi

MANCHESTER UTD - LIVERPOOL 0:0

Man Utd: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Herrera (20./Pereira), McTominay, Pogba, Mata (25./Lingard (43./Sanchez)), Lukaku, Rashford.

Liverpool: Alisson, Milner, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson (72./Shaqiri), Fabinho, Wijnaldum, Salah (79./Origi), Firmino (31./Sturridge), Mane.

Sodnik: Michael Oliver

ARSENAL - SOUTHAMPTON 2:0 (2:0)

Lacazette 6., Mhitarjan 17.

Sobotne tekme:

CARDIFF - WATFORD 1:5 (0:1)

Bamba 82.; Deulofeu 18., 61., 63., Deeney 73., 91.

WEST HAM - FULHAM 3:1 (2:1)

Hernandez 29., Diop 40., Antonio 91.; Babel 3.

BURNLEY - TOTTENHAM 2:1 (0:0)

Wood 57., Barnes 83.; Kane 65.

BOURNEMOUTH - WOLVERHAMPTON 1:1 (1:0)

King 14./11-m; Jimenez 83./11-m

King (Bournemouth) je v 85. minuti zapravil 11-m.

NEWCASTLE - HUDDERSFIELD 2:0 (0:0)

Rondon 46., Perez 52.

RK: Smith 20./Huddersfield

Gorenc Stanković (Huddersfield) je sedel na klopi.

LEICESTER - CRYSTAL PALACE 1:4 (0:1)

Evans 64.; Batschuayi 40., Zaha 70., 93., Milivojević 81./11-m

Že odigrano:

EVERTON - MANCHESTER CITY 0:2 (0:1)

Preloženo:

CHELSEA - BRIGHTON