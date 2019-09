Odlični napadalec Pierre-Emerick Aubameyang je še poglobil krizo Manchester Uniteda Foto: Reuters

V prvem polčasu so bili gostitelji nevarnejši. Po pol ure igre je nevaren strel Andreasa Pereire odbil Bernd Leno. Topničarji so zapretili v 44. minuti, ko Bukayo Saka in Matteo Guendouzi nista uspela ukaniti Davida de Gee. Kazen je prišla že v naslednjem napadu. Marcus Rashford je na robu kazenskega prostora našel Scotta McTominaya, ki si je žogo naravnal na desnico in jo poslal pod prečko. Izjemen strel Škota, vratar Leno je bil nemočen.

Videosodnik priznal zadetek Aubameyanga

Trener Manchester United Ole Gunnar Solskjaer je bil še nasmejan ob odmoru, v nadaljevanju pa njegovi izbranci niso več našli prave igre. V 58. minuti je Saka podal do Pierra-Emericka Aubameyanga, ki se je izognil prepovedanemu položaju in nato matiral de Geo. Stranski sodnik je najprej dvignil zastavico, a se je oglasil videosodnik in zadetek je bil upravičeno priznan.

V zadnjih minutah so skušali rdeči vragi priti do treh točk. V 92. minuti je s prostega strela z 20 metrov poskusil Rashford, vendar se je izkazal Leno, ki je s parado rešil točko. Gostitelji so večkrat streljali (16:10), vendar je imel Arsenal več strelov v okvir vrat (4:5).

"Res ne vem, kolikokrat smo že zapravili vodstvo z 1:0 v letošnji sezoni. Veliko dela nas še čaka. Z več izkušnjami se nato v ključnih trenutkih pravilno odločiš. Nisem zadovoljen z drugim polčasom. Arsenal je bil boljši in zasluženo je izenačil. Na koncu sem skušal poslati vse igralce v napad. Res sem upal na zmagoviti zadetek do konca," je bil razočaran Solskjaer.

Nezadovoljni navijači po koncu tekme

Manchester United prvič po letu 1989 ni zbral 10 točk v sedmih krogih. Takrat je bil trener Sir Alex Ferguson, ki je končal na 13. mestu. Uprava je imela dovolj potrpljenja in legendarni Škot je nato leta 1993 z naslovom prvaka začel zlato odbobje kluba. Navijači na naslov čakajo od maja 2013 in na koncu tekme so bili znova zelo nezadovoljni.

7. krog:

MANCHESTER UNITED - ARSENAL 1:1 (1:0)

McTominay 45.; Aubameyang 58.

Odigrano v soboto in nedeljo:

SHEFFIELD UNITED - LIVERPOOL 0:1 (0:0)

Wijnaldum 70.

BOURNEMOUTH - WEST HAM 2:2 (1:1)

King 17., Wilson 46.; Jarmolenko 10., Cresswell 74.

ASTON VILLA - BURNLEY 2:2 (1:0)

El Ghazi 33., McGinn 79.; Rodriguez 68., Wood 81.

CHELSEA - BRIGHTON 2:0 (0:0)

Jorginho 50./11-m, Willian 76.

CRYSTAL PALACE - NORWICH 2:0 (1:0)

Milivojević 21./11-m, Townsend 92.

TOTTENHAM - SOUTHAMPTON 2:1 (2:1)

Ndombele 24., Kane 43.; Ings 39.

RK: Aurier 31./Tottenham

WOLVERHAMPTON - WATFORD 2:0 (1:0)

Doherty 18., Janmaat 61./ag

EVERTON - MANCHESTER CITY 1:3 (1:1)

Calvert-Lewin 33.; Jesus 24., Mahrez 71., Sterling 84.

LEICESTER - NEWCASTLE 5:0 (1:0)

Pereira 16., Vardy 54., 64., Dummett 57./ag, Ndidi 90.

RK: Hayden 43./Newcastle