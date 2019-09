Georginio Wijnaldum je dosegel edini zadetek na Bramall Lanu, ki je Liverpoolu prinesel nove tri točke. Foto: Reuters

Trenutek odločitve na Bramall Lanu je nastopil v 70. minuti, ko je Georginio Wijnaldum z roba kazenskega strela sprožil s polvolejem. Vratar Dean Henderson je želel žogo ujeti, a mu je spolzela skozi roke, med nogama in se počasi odkotalila čez golovo črto. Velika napaka 22-letnega vratarja, po kateri so aktualni evropski prvaki dosegli 16. zaporedno ligaško zmago.

Hkrati so postali druga ekipa v zgodovini Premier lige, ki ji je uspelo dobiti tekme v uvodnih sedmih krogih prvenstva, predtem je to v sezoni 2005/06 uspelo le še Chelseaju. V sezoni 1990/91 so rdeči dobili celo osem uvodnih tekem prvenstva, vendar to še pred nastankom Premier lige.

Mane in Salah zapravila najlepši priložnosti

Če so rdeči na prejšnjih tekmah več ali manj blesteli, tokrat niso imeli svojega dne. Zapravili so kopico priložnosti - izstopa predvsem zadeta vratnica Sadia Maneja iz bližine in velika zapravljena priložnost Mohameda Salaha iz bližine -, igra na sredini ni stekla po željah, z zelo malo kreativnosti jim nikakor ni uspelo predreti odlično postavljene obrambe gostiteljev, ki so si na drugi strani igrišča priigrali kar nekaj lepih priložnosti, a je Adrianova mreža ostala nedotaknjena.

Premier liga, 7. krog

Sobotne tekme:

SHEFFIELD UNITED - LIVERPOOL 0:1 (0:0)

Wijnaldum 70.

Ob 16.00:

BOURNEMOUTH - WEST HAM

ASTON VILLA - BURNLEY

CHELSEA - BRIGHTON

CRYSTAL PALACE - NORWICH

TOTTENHAM - SOUTHAMPTON

WOLVERHAMPTON - WATFORD

Ob 18.30:

EVERTON - MANCHESTER CITY

Nedelja ob 17.30:

LEICESTER - NEWCASTLE

Ponedeljek ob 21.00:

MANCHESTER UNITED - ARSENAL