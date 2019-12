Divock Origi se zaradi predstav na Merseyside derbijih spreminja v pravo legendo Liverpoola. Belgijec je mrežo Evertona v Premier ligi zatresel že petkrat. Le dva nogometaša sta proti mestnemu tekmecu dosegla več zadetkov, in sicer legendarna Robbie Fowler (6) ter Steven Gerrard (9). Foto: Reuters

Točkovne razlike med najboljšimi štirimi klubi v Angliji ostajajo enake. Potem ko je Manchester City v torek dobil gostovanje v Burnleyju (1:4), so v sredo slavili tudi nogometaši Liverpoola, Leicester Cityja in Chelseaja.

Mason Mount je bil mož odločitve na Stamford Bridgeu, kjer je Chelsea z 2:1 ugnal Aston Villo, Leicester City je z 2:0 na Filbert Streetu premagal Watford. Še posebej zanimivo pa je bilo na vročem mestnem liverpoolskem obračunu na Anfieldu.

Rdeči že 48. zaporedno tekmo na svojem Anfieldu v angleški Premier ligi niso okusili grenkobe poraza, to je bila sicer že njihova 32. zaporedna prvenstvena tekma brez poraza (klubski rekord) in 15. zaporedna domača prvenstvena zmaga.

Origi je mojstrsko sprejel dolgo globinsko podajo Dejana Lovrena in z lobom ukanil Jordana Pickforda za 3:1. Pred mestnim derbijem se je nazadnje med strelce v prvenstvu vpisal 9. avgusta, ko je zatresel mrežo Norwich Cityja (4:1). Foto: Reuters

Origi hitro povrnil Kloppovo zaupanje

Merseyside derbi je postregel s pravo goleado. Že v prvem polčasu so nogometni privrženci lahko uživali v spektaklu, 'padlo' je kar šest zadetkov. Liverpool je začel s precej prevetreno začetno enajsterico, v kateri ni bilo ne Mohameda Salaha ne Roberta Firmina. Namesto njiju sta začela Xherdan Shaqiri in Divock Origi – prav ta je tudi načel mrežo mestnih tekmecev. Sadio Mane ga je zaposlil z natančno globinsko podajo, Belgijec je žogo spretno ukrotil, preigral vratarja Jordana Pickforda in jo mirno poslal v prazno mrežo.

Xherdan Shaqiri je prvič v letošnji sezoni Premier lige začel tekmo. Zaupanje trenerja Jürgena Kloppa je hitro povrnil. Foto: Reuters

Med strelci tudi Shaqiri

Rdeči so bili boljši nasprotnik, dobili so boje na sredini igrišča, pritiskali so na Pickfordova vrata, v 17. minuti so vodstvo podvojili. Znova se je z odlično globinsko podajo izkazal Mane, Shaqiri je Pickforda premagal z diagonalnim strelom z levico. 2:0. Toda veselje navijačev evropskih prvakov je bilo kratkotrajno, že štiri minute pozneje je zaostanek modrih prepolovil Michael Keane. Pred svojimi vrati je nespretno posredoval Dejan Lovren, Keane je to izkoristil, spodkopal žogo in jo pod prečko poslal v mrežo za 2:1.

Pester zaključek prvega polčasa

Zadetek Kloppovih varovancev ni pretirano zmotil, nadaljevali so obleganje gostujočih vrat, v dveh bliskovitih akcijah so povedli že s 4:1. Najprej je po dolgi globinski Lovrenovi podaji še drugič na tekmi zadel Origi, ki je žogo najprej vrhunsko zaustavil, nato pa 'iz prve' zadel za 3:1, po hitrem protinapadu je v 45. minuti za +3 z roba kazenskega prostora zadel Mane. Ko je že kazalo, da bosta ekipi na odmor odšli z izidom 4:1, je v tretji minuti sodnikovega dodatka po predložku z leve strani z glavo vratarja Adriana – ta je med vratnici stopil namesto kaznovanega prvega vratarja ekipe Alissona Beckerja – premagal Richarlison. Vseh šest strelov v okvir vrat je na Anfieldu v prvem polčasu končalo v mreži.

Od začetka prejšnje sezone je Liverpoolov bočni branilec Trent Alexander-Arnold v Premier ligi podal za več zadetkov, kot kateri koli igralec na Otoku. Med podajalce se je vpisal 18-krat, od tega 15-krat v letu 2019. Na mestnem derbiju proti Evertonu je podal za zadetek Sadia Maneja v 45. minuti. Foto: Reuters

'Petarda' odjeknila v 90. minuti

Nadaljevanje derbija je bilo na Anfieldu precej bolj umirjeno od prvega dela. Vroče je bilo zlasti v zadnjih desetih minutah rednega dela. Ob izteku 80. minute je Mane zapravil izjemno priložnost po lepi globinski podaji rezervista Jordana Hendersona, senegalski napadalec se je v še lepši priložnosti znašel nekaj trenutkov pozneje, ko je že preigral gostujočega vratarja, a mu žoge pod pritiskom branilca Masona Holgata ni uspelo pospraviti v prazno mrežo. To se je Liverpoolu skoraj maščevalo v 85. minuti, ko je na drugi strani zanki prepovedanega položaja ušel Moise Kean, a je njegov strel z roba kazenskega prostora za las švignil mimo desne Adrianove vratnice. Vseeno gledalci v drugem polčasu niso bili prikrajšani za zadetek, v 90. minuti je s strelom v daljši vratarjev kot za končnih 5:2 zadel Georginio Wijnaldum. S preigravanjem in podajo za zadetek se je izkazal rezervist Roberto Firmino, ki je v 73. minuti na zelenici zamenjal Origija.

Marcus Rashford je takole rdeče vrage popeljal v vodstvo. Foto: Reuters

Rashford trn v Tottenhamovi peti

Glavna sila rdečih vragov – vsaj v prvem polčasu – je bil Marcus Rashford. Angleški reprezentančni napadalec bi se lahko v prvem delu večkrat vpisal med strelce. Mrežo Tottenhama je načel že v 6. minuti, ko je s strelom ob bližnji vratnici presenetil vratarja Paula Gazzanigo, v nadaljevanju je zapretil še s prostega strela, zadel prečko, v 27. minuti je s plasiranim strelom z roba kazenskega prostora ogrel še dlani gostujočega vratarja. Toda kljub veliki prevladi rdeči vragi na odmor niso odšli v prednosti, v 39. minuti je izid izenačil Dele Alli. 23-letnik se je spretno otresel dvojca Young-Wan Bissaka in s polvoleja matiral nemočnega domačega Davida De Geo. Že na uvodu drugega polčasa je Moussa Sissoko zakrivil prekršek za najstrožjo kazen, ki jo je v 49. minuti izkoristil Rashford za ponovno vodstvo gostiteljev. Tottenham je do konca srečanja zaman iskal izenačujoči zadetek, zadnjo priložnost je v 94. minuti zapravil Alli, ki je proti vratom sprožil povsem neovirano, a se je De Gea izkazal z vrhunsko obrambo.

Po zmagi nad Watfordom (2:0) Liverpoolov najbližji zasledovalec v Premier ligi ostaja Leicester City, ki za rdečimi zaostaja za osem točk, Manchester City na tretjem mestu ima že 11 točk zaostanka. Foto: Reuters

Chelsea je po dveh zaporednih porazih (proti West Ham Unitedu in Manchester Cityju) vendarle okusil slast zmage. Na Stamford Bridgeu je z 2:1 'padla' Aston Villa. Mož odločitve je bil Mason Mount, ki je takole odločil zmagovalca na uvodu drugega polčasa. Foto: Reuters

Premier liga, 15. krog

Sredine tekme:

CHELSEA - ASTON VILLA 2:1 (1:1)

Abraham 24., Mount 48.; Trezeguet 42.

LEICESTER - WATFORD 2:0 (0:0)

Vardy 55./11-m, Maddison 95.

MANCHESTER UTD - TOTTENHAM 2:1 (1:1)

Rashford 6., 49./11-m; Alli 39.

SOUTHAMPTON - NORWICH 2:1 (2:0)

Ings 23., Bertrand 43.; Pukki 65.

WOLVERHAMPTON - WEST HAM 2:0 (1:0)

Dendoncker 23., Cutrone 86.

LIVERPOOL - EVERTON 5:2 (4:2)

Origi 6., 32., Shaqiri 17., Mane 45., Wijnaldum 90.; Keane 21., Richarlison 45+3.

Torkovi tekmi:

CRYSTAL PALACE - BOURNEMOUTH 1:0 (0:0)

Schlupp 76.

RK: Sakho 19./Crystal Palace

BURNLEY - MANCHESTER CITY 1:4 (0:1)

Brady 89.; Gabriel Jesus 24., 50., Rodri 68., Mahrez 87.

Četrtek ob 20.30:

SHEFFIELD UNITED - NEWCASTLE

Ob 21.15:

ARSENAL - BRIGHTON