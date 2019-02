Za Zenit je Miha Mevlja v enem letu in pol odigral 43 tekem in prispeval en gol v Evropski ligi. Za Rostov je osrednji branilec v točno enem letu zbral 39 nastopovo in prispeval 2 gola in 2 podaji. Foto: EPA

Osrednji branilec Miha Mevlja je po skoraj tritedenskem mučnem čakanju, ali je bil dogovorjeni prestop iz Zenita v Empoli pravočasno in pravilno izpolnjen, od Fife prejel obvestilo, da je ruski velikan iz Sankt Peterburga za dve minuti prepozno vnesel dokumente v TMS (centralni sistem prestopov). 28-letni Goričan se je tako za igranje v Serii A obrisal pod nosom, pri čemer pa sta bila tudi oba vpletena kluba tako prepričana v uspeh pritožbe, da sta dovolila Mevlji redno treniranje z Empolijem.

Miha Mevlja, ki je bil na robu prestopa v Italijo, bo do konca letošnje sezone posojen ruskemu Rostovu. #SrceBije https://t.co/SvI00lyinv — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) 22. februar 2019

Vrnitev v Rostov na Donu

Ker je bil Mevlja pri Zenitu na stranskem tiru že v jesenskem delu sezone, je Slovencu grozilo, da bo do poletja ostal brez igralnega časa. Še zlasti, ker so Sanktpeterburžani pozimi kupili še Ukrajinca Jaroslava Rakickega za 10 milijonov evrov iz Šahtarja Donecka, s čimer je Mevlja postal odvečni tuji igralec v kadru.

Tik pred iztekom prestopnega roka v Rusiji se je vseeno našla rešitev tudi za Miho Mevljo. Zenit ga je posodil Rostovu, od koder ga je zadnji dan poletnega prestopnega roka 2017 tudi kupil za 4 milijone evrov odškodnine. Mevlja je za Rostov igral sicer natanko eno leto, na Don se je preselil iz Dinama Bukarešte, a je pustil na jugu Rusije izjemen vtis in se uveljavil kot eden boljših branilcev ruske Premier lige. Rostov pred spomladanskim delom ruskega prvenstva, ki se nadaljuje z marcem, zaseda 7. mesto in za 4 točke zaostaja za uvrstitvijo v evropska tekmovanja, kar je tudi cilj enega najbolj vodenih ruskih klubov.

Še mesec dni do Izraela

Posoja in bržkone redno igranje za Rostov je odlična novica za selektorja Slovenije Matjaža Keka, ki mu je grozilo, da bi po reprezentančni upokojitvi Boštjana Cesarja ostal brez najizkušenejšega osrednjega branilca reprezentance. Za Slovenijo je Mevlja na 17 tekmah dosegel 2 gola in je bil pod Srečkom Katancem in Tomažem Kavčičem ob Cesarju standardno prva izbira za osrednjega branilca. Kvalifikacije za Euro 2020 se sicer za Slovence začnejo že čez mesec dni v Izraelu.