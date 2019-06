Ronaldo je neustavljiv na stadionu Dragao. Foto: Reuters

Švicarji so začeli odločno in si že v uvodnih minutah priigrali dve priložnosti. Xherdan Shaqiri z leve strani ni ukanil Ruija Patricia, Haris Seferivić pa je streljal mimo vrat.

Nova mojstrovina Ronalda s prostega strela

Portugalci so bili v uvodne četrt ure v podrejeni vlogi, izkoristili pa so že prvo priložnost. Branilec Kevin Mbabu je podrl Ronalda v zelo nevarnem predelu. Zvezdnik Juventusa si je nastavil žogo in jo z 22 metrov z desno nogo velemojstrsko poslal prek živega zidu v mrežo. Streljal je v vratarjev kot, Yann Sommer pa je presenečen obstal na golovi črti.

Seferović oplazil prečko

Švicarji niso bili šokirani po zaostanku. Tri minute pred odmorom je Mbabu z desne strani podal pred vrata, kjer je Seferović z desnico z desetih metrov oplazil prečko.

Najprej najstrožja kazen za Portugalce, nato pa za Švicarje

V 56. minuti je Nelson Semedo v kazenskem prostoru podrl Stevna Zuberja, a se je igra nadaljevala. Na drugi strani je Fabian Schär nespretno posredoval in zadel Bernarda Silvo, ki je padel v kazenskem prostoru. Sodnik Felix Brych je pokazal na belo točko. Videosodnik si je medtem že ogledal posnetek in tudi Brychu svetoval ogled ob stranski črti. Glavni sodnik je nato dosodil najstrožjo kazen za Švico, ker je bil ta prekršek storjen najprej. Ricardo Rodriguez je z levico ukanil Ruija Patricia in izid je bil izenačen na 1:1.

Ricardo Rodriguez je izenačil z bele točke. Foto: Reuters

Ronaldo unovčil dve podaji Bernarda Silve

Selektor Švice Vladimir Petković je nato naročil svojim izbrancem, naj znižajo ritem. Vse je že kazalo na podaljšek, ko je dve minuti pred koncem Bernardo Silva z desne strani podal v kazenski prostor, kjer je Ronaldo z desnico poslal žogo tik ob vratnici v mrežo.

Švicarji so nato vse moči usmerili v napad. V zadnji minuti rednega dela je Bernardo Silva v protinapadu zaposlil Ronalda, ki je preigral branilca Manuela Akanjija, si naravnal žogo na desno nogo in jo poslal v malo mrežico.

V drugem polfinalu Nizozemci in Angleži

V četrtek se bosta v Guimaraesu srečali še Nizozemska in Anglija. Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

Zmagovalec bo prejel 10,5 milijona evrov

Ob 2,25 milijona za udeležbo v Ligi narodov bodo štirje udeleženci zaključnega turnirja dobili dodatnih 2,25 milijona evrov za zmago v svojih skupinah in posledično uvrstitev na zaključni turnir. Ob tem bo zmagovalec prejel še šest milijonov, finalist 4,5 milijona, tretjeuvrščeni 3,5 milijona, četrtouvrščeni pa 2,5 milijona evrov. Skupno tako lahko zmagovalec pobere 10,5 milijona evrov.

Polfinale, Porto:

PORTUGALSKA - Švica 3:1 (1:0)

42.415; Ronaldo 25., 88., 90.; Rodriguez 57./11-m

Četrtek ob 20.45 (Guimaraes):

NIZOZEMSKA - ANGLIJA

Finale, nedelja ob 20.45 (Porto)

Za 3. mesto, nedelja ob 15.00 (Guimaraes)