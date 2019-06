Haris Seferović je najboljši strelec v skupini A lige narodov. Za Švico je zabil pet golov. Foto: EPA

Prvi zmagovalec lige narodov (igrajo le ekipe iz lige A) bo znan v nedeljo, ko bosta na sporedu tekma za tretje mesto, ki bo v Guimaraesu, in finale, ki bo v Portu. Tekme na premiernem zaključnem turnirju so na izločanje, če po rednem delu ni zmagovalca, sledi 30-minutni podaljšek, v katerem lahko ekipe opravijo četrto menjavo, če pa še to ne odloči zmagovalca, sledijo enajstmetrovke.

Favoriti so gostitelji

Stavnice najvišje postavljajo Portugalsko, sledijo Anglija, Nizozemska in Švica. A kot se je že večkrat pokazalo, favoriti ne slavijo vedno. Portugalci imajo na zadnjih osmih tekmah štiri zmage in štiri neodločene izide, Angleži pa so neporaženi na zadnjih sedmih tekmah, za njimi je niz petih zmag.

Kar nekaj igralcev bi lahko slavju v ligi prvakov dodalo še lovoriko v ligi narodov, to so člani Liverpoola Angleži Jordan Henderson, Joe Gomez in Trent Alexander-Arnold, Nizozemca Virgil van Dijk in Georginio Wijnaldum ter Švicar Xherdan Shaqiri.

Ronaldo je nepogrešljivi del Portugalske. Foto: Reuters

15 Ronaldovih let

Turnir bo na neki način poseben za prvega portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda. Ta je svoj prvi veliki reprezentančni turnir igral leta 2004 na domačem EP-ju, kjer je tudi zadel. Zatem je igral in zadel še na osmih turnirjih, tako da lahko niz podaljša na deset v ligi narodov. V naslednji izvedbi lige narodov bodo v ligi B igrale zadnjeuvrščene iz skupin lige A, torej Nemčija, Islandija, Poljska in Hrvaška, med "elito" pa jih bodo zamenjale Ukrajina, Švedska, Bosna in Hercegovina ter Danska.

Slovenija je igrala v ligi C, kjer je bila v svoji skupini z Norveško, Bolgarijo in Ciprom zadnja in bo po novem članica lige D, kjer ji bodo družbo delali Estonija, Litva, Ciper, Kazahstan, Latvija, Andora, Luksemburg, Moldavija, San Marino, Azerbajdžan, Ferski otoki, Malta, Armenija, Gibraltar in Lihtenštajn.

Dobrih 10 milijonov za zmagovalca

Nagradni sklad lige narodov so objavili oktobra 2018. Ob 2,25 milijona za udeležbo v ligi narodov bodo štirje udeleženci zaključnega turnirja dobili dodatnih 2,25 milijona evrov za zmago v svojih skupinah in posledično uvrstitev na zaključni turnir. Ob tem pa bo zmagovalec prejel še šest milijonov, finalist 4,5 milijona, tretjeuvrščeni 3,5 milijona, četrtouvrščeni pa 2,5 milijona evrov. Skupno tako lahko zmagovalec pobere 10,5 milijona evrov.

Iz lige narodov se bodo štiri ekipe prebile tudi na evropsko prvenstvo 2020, in sicer tiste, ki jim tega ne bo uspelo doseči v običajnih kvalifikacijah. Marca 2020 bodo namreč na sporedu končnice vseh lig, v vsaki bodo nastopile najboljše štiri ekipe posamezne lige, ki si ne bodo zagotovile mesta v kvalifikacijah. Če bi se kateri koli zmagovalec skupin do takrat že prebil na EP, bi njegovo mesto pripadlo naslednjemu najbolje rangiranemu moštvu posamezne lige.

Liga narodov, polfinale

Danes ob 20.45 (Porto):

PORTUGALSKA - ŠVICA

Četrtek ob 20.45 (Guimaraes):

NIZOZEMSKA - ANGLIJA

Finale, nedelja ob 20.45 (Porto)

Za 3. mesto, nedelja ob 15.00 (Guimaraes)