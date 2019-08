Domžalčani so tesno s skupnih 4:5 izpadli proti Malmöju, ki je odločilni gol dosegel v 83. minuti domače povratne tekme. Boleče, a malce v tolažbo: zadnji klub Prve lige je pošteno namučil vodilni klub švedske Allsvenskan. Foto: EPA

"Na koncu, ko potegnemo črto, samo pokazali dobro podobo. Igralci so bili na maksimumu, kar je bil tudi naš cilj. Da š to raven. potrebuješ nekaj več, nek presežek, ki ga nam žal ni uspelo narediti," je po tekmi ugotavljal trener Domžal Simon Rožman.

Prva tekma v Domžalah se je razpletla z 2:2, pri čemer so ravbarji dvakrat povedli, a je Malmö obakrat odgovoril z dvema prelahkima goloma. Tudi povratno srečanje so Domžalčani odlično začeli z vodilnim golom Adama Gnezde Čerina, po preobratu Švedov pa je v sodnikovem podaljšku 1. polčasa izenačil Sven Karić Šoštarič.

Na 6 tekmah prejeli kar 14 golov

"Ob polčasu smo prišli v idealen položaju, z izenačenjem tik pred odmorom. Žal mi je dveh taktičnih napak v fazi obrambe pri prejetih zadetkih. Vedeli smo, da bo ob prekinitvah zelo težko. Nekako smo skušali z menjavi nagniti tehtnico na našo stran, a nam žal ni uspelo," je Rožman priznal, da je v obrambi spet prišlo do pregrobih napak, ki se Domžalam v novi sezoni kar vrstijo. Na šestih tekmah sezone 2019/2020, štirih evropskih in dveh ligaških, so namreč prejeli kar 14 golov! Kljub temu, da so v Prvi ligi odigrali eno tekmo manj, imajo najslabšo obrambo prvenstva.

Žal za prepoceni goli s prve tekme

"Fantom nič ne zamerim. Mislim, da smo dobro predstavljali slovenski nogomet in NK Domžale. Bili smo blizu, žal mi je prepoceni zadetkov s prve tekme. V fantastičnem vzdušju smo prišli do zelo lepe izkušnje za našo mlado ekipo. Treba bo dvignit glave. Še enkrat čestitam fantom za opravljeno v Evropi. Žal mi je, da nam ni uspelo narediti nekaj več od našega maksimuma," je evropsko nogometno poletje povzel Rožman.

Prva liga zdrsnila na 32. mesto v Evropi

S slovesom Olimpije in Domžal v 2. krogu kvalifikacij Evropske lige, v 1. predkrogu je izpadla že Mura, je v evropskih tekmovanjih od slovenskih klubov preostal le Maribor. Če se vijoličastim ne uspe prebiti v jesenski del Lige prvakov ali Evropske lige, bo skupni koeficient Prve lige doživel udarec. Po izidih 2. predkrogov LP-ja in EL-ja je namreč slovenski kvartet prislužil 1,75 točke, kar pomeni, da je Prva liga s skupnim petletnim koeficentom 12,75 zdrsnila na trenutno 32. mesto na Uefini lestvici.

Proti Sežani za beg z zadnjega mesta

Po drugi strani evropska obremenjenost branilcev slovenskega naslova ponuja več možnost izzivalcem, med njimi so tudi Domžale. "Misli je potrebno preusmeriti, zagotovo bo težko. Zato smo tukaj. Psihološko bo zahtevno, imamo kvaliteto in imamo svoje prvenstvene cilje. Vse moči je treba usmeriti v to, ne želim nobenih izgovorov ali alibijev. Na naslednji tekmi s Sežano moramo vzeti tri točke," je Rožman za klubsko stran usmeril pogled proti nedelji, ko Domžalčani gostujejo v 4. krogu Prve lige pri CB24 Tabor Sežani. Lani so Domžale po slovesu od Evrope doživele polom pri Muri, letos pa so sicer s tekmo manj nepričakovano povsem na dnu 10-članske prve slovenske nogometne lige.