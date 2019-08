Jahović v 77. minuti utišal zdesetkane zmaje

Olimpija od 38. minute le z deseterico

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zdesetkana ljubljanska ekipa je zdržala pritisk Turkov do 77. minute, ko je Nejca Vidmarja matiral Adis Jahović. Foto: www.alesfevzer.com

Nogometaši Olimpije so končali evropsko sezono, potem ko so jih v Stožicah z 0:1 premagali nogometaši Malatyaspora. Ti so napredovali s skupnim izidom 2:3.