Samuel Eto'o je eden najboljših afriških nogometašev vseh časov. Foto: EPA

"Konec, grem proti novim izzivom. Hvala vsem, rad vas imam, adrenalin," je 38-letnik napisal pod sliko, objavljeno na družabnem omrežju. Kalil se je pri madridskem Realu, vmes pa je bil posojen Leganesu in Mallorci, a zablestel je pri Barceloni, kjer je igral med letoma 2004 in 2009 ter trikrat postal španski prvak. S Camp Noua se je za dve leti preselil k milanskemu Interju.

V Ligi prvakov je osvojil tri naslove, dva z Barcelono (2006, 2009) in enega z Interjem (2010). S kamerunsko reprezentanco se je leta 2000 razveselil zlatega olimpijskega odličja, v letih 2000 in 2002 pa osvojitve afriškega pokala narodov. Za Kamerun je odigral 118 tekem, s 56 goli pa je rekorder neukrotljivih levov. Zatem je igral še za Anži iz Mahačkale, Chelsea, Everton, Sampdorio, Antalyaspor, Konyaspor in nazadnje za Qatar SC.

Sredi julija je sicer predsednik Afriške nogometne konfederacije (CAF) Ahmad Ahmad oznanil, da bosta Eto'o in Didier Drogba, nekdanji odlični nogometaš iz Slonokoščene obale, postala njegova sodelavca. "Didier Drogba bo deloval za izboljšanje položaja afriških igralcev. Samuel Eto'o pa bo pristojen za odnose s federacijami in konfederacijami," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP takrat dejal Ahmad.