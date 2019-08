Marius Bülter je z dvema zadetkoma pokopal dortmundsko Borussio. Foto: EPA

Kultni stadion An der Alten Försterei (pomožni semafor še vedno upravljajo ročno, kot dolga leta na centralnem stadionu za Bežigradom), kjer so vse vstopnice pošle do konca sezone, je drugič gostil tekmo Uniona med nemško elito. 22.467 gledalcev je pripravilo izjemno vzdušje. Navijači, ki so junija slavili veliko zmago nad Stuttgartom v kvalifikacijah za Bundesligo, si niti v sanjah niso predstavljali, da bo Union zgodovinski trenutek dočakal prav proti Borussii.

Navijači so dočakali zgodovinsko zmago na stadionu An der Alten Försterei. Foto: Reuters

Sredi prvega polčasa so se Berlinčani otresli začetnega pritiska gostov. V 22. minuti je Christopher Trimmel podal iz kota, Marius Bülter pa je žogo sijajno zadel z desnico in jo tik ob vratnici poslal v mrežo. Veselje je trajalo le tri minute, saj je izenačil Paco Alcacer po podaji Jadona Sancha z desne strani. Španec je zadel že četrtič v letošnji sezoni.

Izjemna predstava Uniona v drugem polčasu

Union je v 50. minuti izvedel protinapad. Sebastian Andersson je pripel sam pred Romana Bürkija, ki je njegov strel odbil, z roba kazenskega prostora pa je žogo v mrežo pospravil Bülter. Končni izid je postavil razigrani Andersson iz bližine, potem ko so gostitelji lepo kombinirali na desni strani. Borssia je v zaključku pritisnila, a ni uspela niti znižati.

Mainz povedel na Allianz Areni

Bayern je po slabem uvodu odpravil Mainz kar s 6:1. Niko Kovač je prvič v začetno postavo uvrstil Philippa Coutinha in Ivana Perišića, začetek tekme na Allianz Areni pa ni potekal po željah Bavarcev.

Benjamin Pavard je izenačil na 1:1. Foto: Reuters

Ronael Pierre-Gabriel je v 6. minuti ušel po desni strani in poslal natančen predložek v kazenski prostor, kjer je Jean-Paul Boetius z glavo zatresel mrežo, Benjamin Pavard ga ni uspel pokriti. Gostitelji proti agresivni igri Mainza pol ure niso našpli odgovora, izgubili so precej žog na sredini igrišča.

Alaba z mojstrskim prostim strelom poskrbel za preobrat

Perišić je v 29. minuti iz zelo ugodnega položaja z levico streljal mimo vrata, a je nato sedem minut zatem z leve strani podal pred vrata, kjer je Pavard z volejem izenačil. Francoski branilec je žogo zadel v slogu najboljših napadalcev. Tik pred odmorom je David Alaba mojstrsko izvedel prosti strel z 20 metrov. Žogo je zavrtinčil prek živega zidu, tik ob vratnici je zletela v mrežo.

Ivan Pereišić se je veselil prvega gola v dresu Bayerna. Foto: Reuters

Perišić dosegel prvi gol za Bayern

V 54. minuti je Pavard z desne strani podal pred vrata, kjer je Ivan Perišić z glavo povišal na 3:1. Odpor Mainza je bil strt in šov serijskih nemških prvakov se je začel. V 64. minuti je po kotu Joshue Kimmicha v kazenskem prostoru najhitreje reagiral Kingsley Coman.

Robert Lewandowski je v 78. minuti zadel za 5:1. To je bil že šesti gol najboljšega strelca Bundeslige v letošnji sezoni. Končni izid je postavil najstnik Alphonso Davies deset minut pred koncem. Vstopil je v 67. minuti namesto Perišića. Priložnost je prvič dobil tudi Michael Cuisance. Francoz je prišel iz Borussie iz Mönchengladbacha.

Leipzig na vrhu z devetimi točkami

Na vrhu je tako RB Leipzig, ki je edina ekipa z maksimalnim izkupčkom po treh krogih. Kevin Kampl in soigralci so v petek zvečer odnesli tri točke iz Mönchengladbacha (1:3).

3. krog:

BORUSSIA (M) - RB LEIPZIG 1:3 (0:1)

Embolo 91.; Werner 38., 47., 94.

Kampl (Leipzig) igral do 70. minute.

BAYERN - MAINZ 6:1 (2:1)

Pavard 36., Alaba 45., Perišić 54., Coman 64., Lewandowski 78., Davies 80.; Boetius 6.

BAYER LEVERKUSEN - HOFFENHEIM 0:0

WOLFSBURG - PADERBORN 1:1 (0:1)

Brekalo 56.; Oliveira Souza 12.

FREIBURG - KÖLN 1:2 (1:0)

Czichos 40./ag; Modeste 52., Skhiri 91.

SCHALKE - HERTHA 3:0 (1:0)

Stark 38./ag, Rekik 48./ag, Kenny 85.

UNION BERLIN - BORUSSIA (D) 3:1 (1:1)

Bülter 22., 50, Andersson 75.; Alcacer 25.

Nedelja ob 15.30:

WERDER - AUGSBURG

Ob 18.00:

EINTRACHT - FORTUNA DÜSSELDORF