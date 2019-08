Robert Lewandowski je tudi v letošnji sezoni glavni kandidat za lovoriko torjägerkanone, ki jo prejme najboljši strelec nemškega prvenstva. Foto: Reuters

V letošnji sezoni je v izjemni formi, na dveh tekmah Bundeslige je dosegel vseh pet zadetkov za Bayern (dva proti Herthi in tri proti Schalkeju).

6. septembra bo gostoval v Ljubljani v kvalifikacijah za Euro 2020. Če bo izbrancem Matjaža Keka uspelo ustaviti enega najboljših napadalcev na svetu, jim kakšna točka zagotovo ne bo ušla.

"Robert se je razvil v eno vodilnih osebnosti v moštvu. Postaja tako pomemben člen ekipe, kot sta bila Arjen Robben in Franck Ribery. Upam, da bo tudi v naslednjih letih ostal v tako sijajni formi," je dejal športni direktor ekipe Hasan Salihamidžić.

Poljski zvezdnik je za klubsko spletno stran pojasnil: "Bayern je postal moj športni dom in moja družina. Uživam v Münchnu, prepričan sem, da lahko v naslednjih letih dosežem še ogromno. Bayern je eden od treh največjih klubov na svetu, ponosen sem, da sem del moštva."

Lewandowski je k Bayernu prišel iz Borussie iz Dortmunda pred sezono 2014/15. Bliža se jubilejnemu 200. zadetku v dresu rdečih, saj jih je do zdaj zbral že 197 na 246 tekmah. To ga na večni lestvici bavarskega kluba že uvršča na tretje mesto, pred njim sta le Gerd Müller s 508 goli in Karl-Heinz Rummenigge z 217.

Z Bayernom ima Lewandowski pet naslovov prvaka Nemčije, dve pokalni lovoriki, tri superpokalne, trikrat pa je bil tudi najboljši strelec Bundeslige (2016, 2018 in 2019), to lovoriko je prejel že leta 2014 v dresu Borussie.