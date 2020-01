Slovenke so trenutno 28. reprezentanca v Evropi, na naslednjem Euru 2021 pa bo zaigralo 16 ženskih reprezentanc. Foto: www.alesfevzer.com

Med najboljšimi 50 ženskimi reprezentancami sveta je samo Slovenija napredovala za pet mest. Ob koncu leta jih je Fifin računski model uvrstil ravno na 50. mesto, kar je najboljša uvrstitev slovenske članske ženske izbrane vrste v njeni zgodovini.

Po uspešnem pokalu Istre v marcu so Slovenke udarno odprle kvalifikacije za Euro 2021, kjer trenutno zasedajo 2. mesto, kar ponuja zgodovinsko priložnosti. Skupaj s favorizirano Rusijo in Kosovom se bo Slovenija v letu 2020 pomerila za 2. mesto skupine A, kar bi v najslabšem primeru prineslo dodatne kvalifikacije za nastop na 13. evropskem prvenstvu v ženskem nogometu.

Izbranke Boruta Jarca so jeseni pošteno namučile tudi evropske prvakinje in novopečene svetovne podprvakinje Nizozemke. Tako na domači tekmi v Murski Soboti kot na gostujoči v Arnhemu so Slovenke namreč povedle proti Nizozemkam. Slovenija, Rusija in Kosovo imajo po 6 točk, prednost slovenske izbrane vrste pa je dejstvo, da je že odigrala obe tekmi s trenutno prvo evropsko velesilo.

Mateja Zver, Lara Prašnikar in druge najboljše slovenske nogometašice bodo ključne tekme igrale spomladi v gosteh: 10. marca gostuje Slovenija pri Kosovu, 14. aprila pa pri Rusiji. Drugo mesto skupine A najbrž ne bo prineslo neposredne uvrstitve na prvenstvo, ki ga bo gostila Anglija, temveč dodatne kvalifikacije.

Na vrhu Fifine lestvice so seveda svetovne prvakinje ZDA pred Nemčijo, Nizozemsko, Francijo, Švedsko in Anglijo. Glavna tekmica Slovenije Rusija zaseda visoko 24. mesto, na prihodnjem evropskem prvenstvu pa je prostora za 16 najboljših reprezentanc Evrope.