La liga je podobno želela že lani s tekmo Barcelona – Girona, a predlog ni bil sprejet. Pri tokratni prošnji sta sodelovala oba kluba, ki se strinjata s predlogom. Tekma naj bi bila odigrana 6. decembra na stadionu Miami Hard Rock.

"Igralci in vodstvo obeh klubov je bilo seznanjeno s predlogom in oboji so pokazali navdušenje, da nogomet predstavimo navijačem v ZDA," je zapisalo vodstvo La lige.